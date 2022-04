L’estiu passat els Brooklyn Nets comandaven les apostes per conquerir l’anell, però a l’hora de la veritat s’han acomiadat a les primeres de canvi. I ho han fet amb ostentació, amb un 0-4 en la primera ronda pels Boston Celtics.

Un final dolorós de trajecte a un any per oblidar en els Nets: marcat primer pel mandat sanitari de Nova York, que va impedir a <strong>Kyrie Irving</strong> competir a casa fins al març per no estar vacunat; després, per les lesions d’un Kevin Durant que va estar de baixa al gener i al febrer, i finalment, pel mal encert en el traspàs de <strong>James Harden</strong>. Brooklyn van enviar a Philadelphia una de les estrelles de les competició a canvi de Seth Curry, Andre Drummond i Ben Simmons. Aquest últim, un dels millors bases de la competició, no ha arribat a debutar amb els Nets i es va perdre oficialment l’últim partit per problemes d’esquena.

«No hem jugat com a equip»

«Hem d’afrontar els fets i jo vaig estar fora, Kev [Durant] va estar fora i James Harden va ser traspassat; ha sigut una combinació de coses que han passat en aquesta temporada. És difícil encertar la tecla», va reconèixer Irving després de ser eliminat pel seu exequip. «Estem decebuts, tristos, perquè no hem jugat com a equip com volíem. És dur des d’un punt de vista emocional».

Simmons, que no ha disputat cap partit aquesta temporada, ja que es va negar a jugar amb els Sixers abans de ser traspassat, va veure des de la barrera com els seus companys queien a casa 112-116. <strong>Jayson Tatum</strong> (29 punts) va liderar el triomf dels Celtics, ben secundat pels 22 punts de Jalen Brown i els 20 de Marcus Smart. De res no va servir l’escomesa final de Durant, que, després d’anotar només 16 punts en el tercer partit, va aconseguir 39 punts en el trist comiat.