El Catalunya Championship porta al PGA el millor golf

Pablo Larrazábal, que ve de guanyar el cap de setmana passat a Tarragona l’ISPS Handa Championship, és un dels grans caps de cartell del Catalunya Championship que des de dijous i fins diumenge es disputarà al PGA de Caldes. El camp gironí serà l’epicentre aquests dies del millor golf que es pot veure a Europa gràcies a un torneig puntuable per al circuit mundial i que repartirà 1’8 milions d’euros (2 milions de dòlars) en premis.

El recorregut triat per a la competició ha estat el Stadium Course, classificat habitualment entre els 20 millors camps de golf d’Europa continental, i recentment remodelat segons l’estil d’Augusta National i el TPC Sawgrass amb una inversió d’un milió d’euros centrada en la sostenibilitat, que sorprendrà els millors jugadors del DP World Tour. «Hem treballat incansablement per a millorar el disseny i la definició del traçat i els voltants dels búnquers, així com per a millorar la velocitat i la qualitat dels greens», afirma David Bataller, director agrònom del PGA Catalunya.

Hem treballat incansablement per millorar tot el traçat David Bataller - Director agrònom del PGA Catalunya

El DP World Tour va arrencar amb un «tour» pel desert als Emirats Àrabs, Kenya, Sud-Àfrica i Qatar. L’inici de la gira europea ha dut els golfistes a Catalunya, el cap de setmana passat a Tarragona i des de dijous a Caldes. Pablo Larrazábal hi arriba com a número 4 del rànquing i en la posició 68 del món després del seu gran paper en l’anterior torneig disputat, disposat a lluitar per la tercera victòria de la temporada: «als tornejos hi vaig per lluitar pel títol», assegura. Adrián Otaegui, Nacho Elvira, Jorge Campillo, Alejandro Cañizares i Álvaro Quirós també apunten a candidats a la victòria entre els representants espanyols, que completen Pedro Oriol, Eduardo de la Riva, Adri Arnáus, Sebastián García, Santiago Tarrío, Alfredo García Heredia, Pep Anglés, Ángel Hidalgo, Alejandro del Rey, Iván Cantero i Eduard Rousaud.

Serà un cartell de luxe el que es reunirà aquests dies a Caldes. Hi haurà guanyadors del DP World Tour, jugadors de Ryder Cup, de Majors, i olímpics. «Quan ens van trucar per a dir-nos que acolliríem el Catalunya Championship va ser una mescla de nervis i emoció, perquè un torneig d’aquest nivell necessita un any de preparació i només vam disposar de 6 setmanes; però ens ho van proposar perquè al PGA Catalunya sempre tenim un estàndard molt bo, i prement-li una miqueta més a l’accelerador podríem arribar a presentar-lo per a aquest nivell», destaca Bataller. Segons ell «els jugadors es trobaran un camp totalment diferent. El resort compta amb més de 500 hectàrees, per la qual cosa és molt gran i ens permet tenir zones molt naturals, molta intimitat entre els forats perquè el disseny permet una gran distància de forat a forat, i dins d’això hem netejat molt el camp, i hem marcat cada un d’ells a l’estil dels tornejos més grans». Es calcula una audiència televisiva milionària a tot el món del torneig.

Antonio Garrido, que fa 50 anys va guanyar a Pals el primer torneig al Tour Europeu, farà el cop d’honor dijous

Mig segle després que un jove Antonio Garrido guanyés el primer torneig amb el qual començava el Tour Europeu, precisament a Pals, a Girona, on ara el DP World Tour torna 50 anys més tard, el veterà golfista serà l’encarregat de fer el cop d’honor amb el qual començarà el Catalunya Championship dijous a 2/4 de 8 del matí.