El Manchester City i el Reial Madrid s’enfronten aquesta nit a l’Etihad Stadium (21h/Movistar) en l’anada de les semifinals de la Champions. Els citizen no han aconseguit guanyar mai cap Lliga de Campions, però s’agafen a la figura de Pep Guardiola per fer el pas definitiu cap al títol. Per la seva part, els de Carlo Ancelotti tenen l’objectiu d’assolir la que seria la seva tercera orelluda.

«Tindria molt mèrit eliminar el Madrid perquè ells sempre hi són. Per nosaltres, ser dos cops seguits a les semifinals és molt bo i volem ser a la final», va dir Guardiola. El City té la baixa de Joao Cancelo, sancionat, i els dubtes de Kyle Walker i John Stones; mentre que per al Madrid arriben justos David Alaba i Casemiro.