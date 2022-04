Quan la defensa és innegociable per al Bàsquet Girona

Després de la tempesta sempre arriba la calma. La pausa, la serenor. El bàsquet elèctric que es va viure diumenge al parquet de Fontajau contrastava amb la tranquil·litat amb la qual els jugadors del Bàsquet Girona digerien la contundent victòria contra l’Oviedo (99-74) instants després d’aconseguir-la. Sorprenent, sobretot, tenint en compte que la classificació pel play-off d’ascens, sense ser matemàtica ja ho és del tot virtual. L’equip va derrotar un rival directe i ho va fer amb una brillant actuació, a més a més de tenir coll avall que jugarà per pujar a l’ACB. Però ningú, ni el més jove ni tampoc el més veterà, tenien ganes de celebrar-ho de manera desbocada. Bon ambient, somriures i poc més. Queden quatre jornades perquè s’acabi la lliga regular i tothom està pensant en el Força Lleida, el proper rival. Ningú mira més enllà. És més, en comptes de fixar-se en el play-off o en un hipotètic ascens, el que més destacaven els protagonistes, comptant també el tècnic Jordi Sargatal, és la imatge que es va oferir durant la segona meitat i on la qual l’actitud defensiva va ser la principal protagonista.

«No hauríem de tenir ni un sol dubte que el Bàsquet Girona ha de jugar aquesta promoció. El que ens ha de preocupar és seguir millorant com a equip i això és just el que s’ha vist després del descans. Quan som així d’exigents, és més difícil atacar-nos. Hem sigut consistents, exigents i alhora autocrítics. Ens hem demanat pujar el nostre nivell i això és el que hem fet». Paraules d’un gat vell com ho és Marc Gasol, qui continuava amb aquesta mateixa idea. «La imatge de la segona part és la consistència defensiva que necessitem per competir per intentar estar a dalt lluitant per tot. Si no fem això, ja ens podem oblidar de lluitar per estar a una final a quatre. És l’únic camí que hi ha. Per guanyar, la defensa és innegociable i sobretot la intensitat i la unió entre els cinc jugadors. La comunicació, els esforços continus. Tot això s’ha de fer sempre».

La imatge de la segona part contra l'Oviedo és la que necessitem per competir per intentar estar a dalt lluitant per tot Marc Gasol - Jugador del Bàsquet Girona

En les deu últimes jornades de lliga, el Bàsquet Girona ha encaixat una mitjana de 72,4 punts per partit. No és la més alta ni tampoc la més baixa, però l’ha sabut equilibrar amb el seu talent ofensiu per, gairebé sempre, acabar guanyant. En aquesta desena d’actuacions només ha acabat perdent contra el Palma (li va fer 78 punts) i el Granada (66). A més, ha sigut capaç de deixar en només 50 punts l’Osca i en 57 el Valladolid, per exemple. En va arribar a rebre'n 88 contra el Gipuzkoa, amb pròrroga inclosa, però s’acabaria imposant. En van ser 74 el diumenge, contra l’Oviedo, però el canvi de xip va ser evident: 47 arribaven abans del descans i només 27 queien en els dos quarts següents.

«Ens ha costat quan no ajustàvem bé, però durant la mitja part hem parlat de tot això precisament i hem millorat defensivament. És just això el que ens ha permès guanyar un molt bon equip com ho és l’Oviedo». Hi ficava també cullerada Èric Vila, amb molt menys currículum i experiència que Gasol però amb la suficient maduresa per entendre que és aviat per fer volar coloms. «No en som conscients del play-off i tampoc hi pensem massa, perquè com s’ha vist el pot guanyar qualsevol. Volem gaudir d’aquesta victòria i posar-nos a treballar per preparar el partit del Lleida en les millors condicions».

Canvi d’horari

El duel d’aquest cap de setmana, precisament, es jugarà una hora més tard del que estava previst. Serà diumenge, però en comptes de fer-ho a les sis, començarà a partir de les set.