Fontajau va comptar diumenge amb un espectador de luxe. Svetislav Pesic, entrenador del llavors anomenat Akasvayu (06/07) va seguir en partit a peu de pista. «L’ambient és immillorable, cada cop millor i l’atmosfera em recorda a la de temps enrere, quan jo hi entrenava», deia el serbi, qui recordava l’any «meravellós» que va viure al capdavant d’un equip que «va fer un bàsquet atractiu». Ara, espera que el conjunt dirigit per Sargatal acabi amb bon peu el curs: «De nou tenim bàsquet d’alt nivell a Girona i aquest equip juga bé. Veurem què és el que passa quan arribi el play-off per pujar».