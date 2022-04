Amb la sèrie de quarts de final empatada (1-1) després dels duels disputats la setmana passada al Palau Blaugrana, el Barça afronta avui (20.30, DAZN) el primer dels dos partits consecutius a la pista del Bayern amb l’accés a la Final a Quatre de l’Eurolliga en joc.

L’escorta Cory Higgins, l’única baixa confirmada en el Barça, es recupera segons el previst de la fasciïtis plantar de la que va ser operat el 14 de febrer i viatjarà a Munic amb l’equip, tot i que encara no ha entrenat amb el grup i el seu retorn no està previst fins d’aquí unes dues setmanes. Divendres hi haurà el tercer partit.