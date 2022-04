En un partit en què altres equips haguessin perdut l’eliminatòria, el Reial Madrid va reviure tres vegades contra un Manchester City que li va perdonar la vida a l’Etihad, per marxar al Bernabéu amb una derrota (4-3) dolça i imprevisible per a tothom, menys per a la història blanca. Amb un Karim Benzema magnífic, que va marcar un golàs i un penal a l’estil Panenka, i amb un Vinicius que va protagonitzar una gran jugada a tota velocitat per la banda dreta que va rubricar amb un important gol, el Reial Madrid va neutralitzar les dianes de Kevin de Bruyne, Gabriel Jesús, Phil Foden i Bernardo Silva, per aconseguir que l’eliminatòria es decideixi a Madrid.

El pes de la història va rescatar el Reial Madrid després d’una primera mitja hora horrorosa de l’equip blanc. Quan alguns espectadors encara seien, Riyad Mahrez, amb una facilitat sorprenent, va fer una gran centrada que De Bruyne va rematar de cap a la xarxa. Deu minuts després, Gabriel Jesús va superar un Alaba feble, va encarar Courtois i va signar el 2-0. El City va continuar atacant i va disposar de dues clares ocasions, però va ser Benzema qui va encertar per reduir distàncies. A la represa, i poc després d’un remat al pal dels locals, Fernandinho va fer una magnífica centrada com si fos un extrem que Foden va aprofitar per fer el 3-1. En la jugada següent va respondre Vinicius, situant el 3-2 en el marcador. A 15 minuts del final, Kroos va fer caure Zinchenko a la frontal de l’àrea, l’àrbitre va deixar seguir, Bernardo Silva va recollir la pilota i la va posar a l’escaire. I Quan el Reial Madrid tornava a semblar mort, un infantil penal de Laporte aprofitat per Benzema el va reviure.