Michael Carrera: «Un Girona-Lleida seria una gran final per al 'play-off' d’ascens a l’ACB»

Qui els ho havia de dir al setembre, quan Bàsquet Girona i Força Lleida van enfrontar-se a Platja d’Aro a la Lliga Catalana. I ara, tercer i quart classificats a la LEB Or.

La pretemporada és una altra història. Les plantilles encara no estan completes. Llavors ens costava tot una mica més. Ha passat el temps, arribem al final del curs i ara la realitat és una altra. Ens sentim bé i tenim moltes ganes d’anar a Girona a guanyar.

És el de diumenge un dels partits més atractius que hi pot haver ara a la categoria?

Per descomptat, perquè un i altre equip viuen un moment molt dolç. El Bàsquet Girona de mica en mica ha anat escalant i escalant posicions fins a situar-se en el quart lloc. I nosaltres sempre hem intentat estar a dalt, lluitant de tu a tu amb Granada i Estudiantes, els grans favorits.

Em parla del bon moment de tots dos però quin dels dos equips és el favorit?

Tot dependrà del dia, de l’ambient, de com vagi la cosa... És que li podria dir el Bàsquet Girona, com també el Força Lleida. Això s’haurà de veure a la pista.

A Lleida encara se somia amb l’ascens directe?

Sóc una persona que creu molt en els miracles. Per tant, necessitem les victòries ja no només per consolidar la tercera posició, sinó també per mirar cap a dalt. Si passa, que passi. Nosaltres encantats. Els equips de dalt també estan perdent partits. Si volem atrapar-los, el que ens cal és acumular més i més victòries.

Almenys, el «play-off» ja el tenen assegurat. Reconforta això?

Sí, sobretot després del que va passar l’última temporada, baixant a LEB Plata però entrant a Or, com aquell qui diu, per la porta del darrere. Ara, ho estem fent per la porta gran, amb bon joc i bons resultats. I és mèrit de tots. S’ha d’agrair als jugadors, al cos tècnic, a la gent del club. A tothom. Hem fet un gran treball i ho hem de continuar fent.

Un Bàsquet Girona-Força Lleida podria ser la final del «play-off» per pujar?

Oi tant. I seria una gran final. A tot això li podem sumar la rivalitat catalana que tothom coneix i sap que existeix. Estaria genial, serà un molt bon partit.

Signa aquest escenari?

No, no, encara no!

Més de 17 punts per partit i un dels jugadors més valorats. Què me’n diu de la seva temporada?

M’estan sortint bé les coses però això ho he d’agrair a tots els meus companys. Ells m’ajuden moltíssim a trobar-me. Em busquen quan estic bé i quan no. Quan m’entren els tirs i quan no acaben dins de la cistella. Sobretot Thomas (Schreiner) perquè la majoria d’assistències que em serveix són grandioses. Per ell i per la resta de jugadors de l’equip estic on estic i les coses em van així de bé.

Si no és l’MVP de la LEB Or és per culpa d’un tal Marc Gasol.

Paraules majors. En Marc és en Marc. Li tinc tot el respecte del món. Que un jugador del seu nivell, canviï l’NBA per la LEB Or, li multiplica la seva humilitat. Acabi o no guanyant l’MVP estaré feliç amb la meva temporada. És obvi que m’agradaria guanyar-lo, però no moriria perquè fos així. Ara bé, això tampoc s’ha acabat i caldrà veure qui se l’acaba emportant.

El Bàsquet Girona és molt més que Marc Gasol?

Per descomptat, hi ha jugadors d’un gran nivell i amb experiència. Amb un d’ells com ho és en Kaspars (Vecvagars) vaig compartir vestidor. És un gran jugador que ha tastat lligues molt potents i competitives. El Bàsquet Girona té homes alts que saben jugar, d’altres més joves, però amb cos. Característiques així et donen moltíssim. I el seu base és superintel·ligent. Haurem de vigilar i estar ben atents.

S’explica la seva reacció? D’encadenar derrotes a ser el quart classificat.

És que una temporada es basa a anar partit a partit. A Girona s’ha anat de menys a més. Potser no esperàvem, temps enrere, que atraparia la part capdavantera i ara ja és quart. Parla molt bé del que està fent aquest equip.

És la LEB Or una de les categories més potents que ha tastat?

He estat a Alemanya i també a Austràlia, on hi ha molta competitivitat i jugadors increïbles. O a Rússia. Però sí, la LEB Or no està massa lluny de tot això. Hi ha un nivell altíssim perquè estàs a les portes de l’ACB, la millor competició europea que hi ha. M’encantaria arribar-hi algun dia. Si és amb el Lleida, molt millor. Però he de seguir anant pas a pas.

Fent un cop d’ull a la seva carrera, té alguna espina clavada encara?

Gràcies a Déu, he jugat on he jugat per una raó: aprendre. Anar aquí i allà m’ha servit per ser millor jugador i millor persona, per madurar. Malgrat la meva edat, el meu recorregut en el bàsquet és molt gran. Conec aquest esport i continuo aprenent cada dia. No em penedeixo dels clubs i països que he tastat. Sense ells, no hauria arribat fins aquí.

No li hauria agradat tastar l’NBA?

Sí, però és que encara mantinc aquesta esperança! Soc una persona que mai perd la fe. Quin jugador no voldria competir a la millor lliga del món? Per mi i pel meu país seria un regal gegant.

Agrada molt el bàsquet a Veneçuela?

No és l’esport principal, agrada més el futbol i el beisbol. Allà diem que el bàsquet és més de carrer, més de barri. Però alhora li ha donat una gran alegria als veneçolans. Sempre el tenim present i els qui juguem amb la selecció, sabem que tot allò que fem pot fer feliç a milers de persones.

Llavors, d’on li neix aquesta passió?

Això ve de família, perquè el meu pare va ser professional durant 21 anys a Veneçuela. Puc dir que ho porto a la sang. Per això li deia, no tinc encara els 30 anys però malgrat això m’he passat tota la meva vida mamant bàsquet.