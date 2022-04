Pep-Barça: 10 anys del divorci del segle

«En quatre anys m’he desgastat, m’he buidat i necessito omplir-me». Amb aquestes paraules, Pep Guardiola posava fi a la sala de premsa del Camp Nou fa una dècada a l’època més gloriosa de la història del Barça. No només pels títols conquerits, 14 de 19 trofeus possibles en quatre temporades, sinó pel nivell del joc ofert.

L’arribada de Sandro Rosell el 2010 a la presidència blaugrana va dinamitar el conte de fades barcelonista. Guardiola no va tenir mai amb ell la química que havia mantingut fins llavors Joan Laporta, que li havia donat les claus del Camp Nou el 2008, i amb Rosell només va renovar per una temporada el 2011 abans de prendre’s un any sabàtic.

Es posava fi així a quatre anys en què havia celebrat dues Lligues de Campions, tres Lligues, dues Copes del Rei, tres Supercopes d’Espanya, dues Supercopes d’Europa i dos Mundials de Clubs, a més de l’únic sextet de la història. Més enllà del palmarès aconseguit amb Leo Messi com a mascaró de proa, entre moltes altres odes al futbol va deixar per a la història dues golejades contra el Madrid: el 2-6 al Bernabéu i el 5-0 al Camp Nou, amb l’estadi cantant «ves-te’n al teatre, Mourinho ves-te’n al teatre!».

El desgast de la confrontació contra el mourinhisme, un duel en què Guardiola va haver d’exercir com a portaveu del club davant la tebior de Rosell amb el seu amic Florentino, va acabar precipitant la sortida.

Set tècnics en una dècada

El dia que Pep va anunciar el seu adéu, Rosell va aprofitar per avançar que el seu substitut seria Tito Vilanova (2012-2013), que havia estat el segon entrenador de Guardiola. En la darrera dècada sis tècnics més han passat per la banqueta culer: Tata Martino (2013-14), Luis Enrique (2014-17), Ernesto Valverde (2017-20), Quique Setién (2020), Ronald Koeman (2020-21) i Xavi Hernández.

Guardiola va decidir anar a viure a Nova York per carregar piles i allunyar-se de l’entorn barcelonista, encara que des d’allà va continuar rebent dards teledirigits per la junta de Rosell. «Me’n vaig anar a 6.000 quilòmetres de distància i vaig demanar al president que em deixessin tranquil. No ho he aconseguit. No han complert la seva paraula», va lamentar Guardiola, abans de començar una nova etapa a Munic. Allà va estar tres campanyes abans de posar rumb a Manchester, on ja fa sis anys que hi és. Però encara que hagués passat el temps els atacs contra Pep van seguir no només durant la resta del mandat de Rosell sinó també amb la directiva de Josep Maria Bartomeu, que va pagar a l’empresa I3Ventures perquè carregués a les xarxes socials contra l’extècnic, entre d’altres.

Des que els camins de Pep i club es van separar tots dos han guanyat gairebé els mateixos títols: 17 Guardiola i 16 el Barça. Mentre que el Barcelona camina cap a una temporada en blanc i només ha guanyat una Copa en els darrers tres cursos i amb els últims tres tècnics, Pep encara aspira a aixecar dos títols aquest any: revalidar el tron a la Premier League i la Champions, que l’any passat se li va escapar a la final contra el Chelsea.

La corona europea és l’única assignatura pendent que té l’extècnic blaugrana des de la seva marxa del Camp Nou, una competició que el Barça només va poder aixecar l’any 2015 sota les ordres de Luis Enrique. Sempre quedarà el dubte de quants ceptres continentals haurien conquerit Guardiola i el Barça si aquell binomi arrasador que van signar durant quatre temporades consecutives no s’hagués trencat.