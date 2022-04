Caminar té molts beneficis per a la nostra salut, és gratis i es pot realitzar en qualsevol lloc i a qualsevol hora del dia. Hem de tenir en compte en tot cas una sèrie de pautes per gaudir d’un bon rendiment en el nostre exercici físic. Per aquest motiu, et donem alguns consells que es poden seguir fàcilment.

Diuen que per a aprimar-se es necessiten uns 10000 passos (el que vindrien a ser uns 8 quilòmetres), no obstant això, no és necessari que els facis des del primer dia. Pots començar per 5000 passos i anar augmentant-los a poc a poc. I és que més important que quina distància camines és com ho fas i mantenir l’hàbit en el temps, és a dir, que siguis constant. Com dèiem, la forma en com caminem ens ajudarà més o menys a perdre més pes, per això, donem algunes pautes que has de seguir perquè obtinguis els millors resultats desenvolupant aquest tipus d’exercici:

- Alterna en la caminada diferents ritmes. És a dir, uns minuts més ràpids i altres una mica menys. En general, diuen els experts que s’ha de caminar com si es tingués pressa, però els estudis han confirmat que anar combinant les velocitats en caminar, dóna millors resultats.

- Si a més, vols fer-ho encara més efectiu, camina portant a les mans peses o ampolletes d’aigua.

- Camina amb l’esquena ben alçada.

- Mantén la mirada en l’horitzó, evitant mirar cap avall.

- Intenta caminar amb un cert pendent o pujant rampes, ja que fent-ho perdràs més pes que si camines sobre una superfície plana.

-Intenta complementar els passejos amb altres hàbits diaris com utilitzar les escales en comptes de l’ascensor, aparcar més lluny de casa o del treball, o baixar-te una parada abans del teu destí, entre moltes d’altres.

Recorda sempre que com més caminis, més t’aprimaràs i que com més quilos sobren, també més pes es perd. Però sobretot, evita obsessionar-te, ja que com dèiem, és més important la constància a la intensitat. Un altre dels exercicis recomanats és el passeig diari amb la nostra mascota. Ens resulta beneficiós a nosaltres i al nostre animal.