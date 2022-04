Sigui quin sigui el desenllaç d’aquesta temporada, l’Spar Girona ja fa temps que treballa per afrontar el curs vinent amb garanties. És per això que pentina el mercat tot buscant possibles peces que encaixin en el seu projecte i és aquí on ha topat amb una jugadora interessant com ho és Ornella Bankolé. La francesa, de 24 anys i 1,81 metres d’alçada, ja està fitxada, segons avança el portal especialitzat en bàsquet femení Women’s Basketball Junction (@womenhoops). Es tracta d’una escorta que prové del Roche Vendée, però que també té experiència a l’Eurolliga.

Aquesta temporada presenta una mitjana de 14,2 punts per partit i també una mitjana de més de 6 rebots per actuació. Ha vestit les samarretes del Calais, club amb el qual va debutar en el bàsquet professional, i també del Montpeller, entitat que li va obrir les portes de la competició europea.