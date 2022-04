Tot esportista busca sempre millorar el seu rendiment. Sense millora no existeix progressió ni arriben els èxits esportius. Fins i tot, en el pla més amateur i a nivell d’aficionat qualsevol que es dediqui a la pràctica d’algun esport sempre voldrà més i més i millorar els seus registres.

Els que més ho saben són els esportistes que s’hi dediquen professionalment. La cura personal, física i nutricional són elements claus per allargar moltes vegades la carrera esportiva. Precisament, durant la Jornada Esport i Salut se celebrarà una taula rodona que porta per títol «Com cuidar-se per millorar el rendiment esportiu?» amb la que precisament es busca obtenir respostes a aquesta pregunta i conèixer de primera mà què pot fer un esportista per millorar el rendiment. Ho contestaran esportistes destacats com Mar Suy, capitana del grup de xou del club patinatge artístic de Girona; Clàudia Vila, exgimnasta artística; Ramon Benito, exjugador d’hoquei sobre patins i Èric Vila, jugador del Bàsquet Girona.

La taula serà també moderada pel cap de redacció de Diari de Girona, Jordi Roura. Serà una oportunitat única per conèixer en primera persona l’experiència d’aquestes esportistes que han destacat en les seves respectives disciplines i que han sabut aplicar determinades pautes per continuar competint amb garanties. Les lesions, i més quan són de llarga durada, són el principal enemic de qualsevol esportista. Per aquest motiu, és imprescindible adoptar pautes alimentàries, dormir bé, descansar després de cada entrenament i preparar sempre els dies de competició.

Pel que fa a l’alimentació, aquesta ha de ser un dels eixos bàsics. Els experts recomanen una alimentació esportiva de qualitat, basada en el que no es pot menjar i en el que s’hauria de menjar. Entre els productes prohibits ens trobem la brioixeria industrial, els processats, sucres, greixos... en definitiva, el menjar porqueria.

Existeixen també altres productes per a obtenir major rendiment en l’esport, com els complements de vitamina B o C. Aquests estan per als qui competeixen i que tenen una alimentació més estricta que les d’una persona normal. Cada cop són més els clubs esportius que ja disposen d’un servei d’alimentació preparat per a cada jugador amb la implicació de nutricionistes que fan les dietes adequades a totes les necessitats. En definitiva, cuidar-se físicament aporta grans beneficis al rendiment esportiu.