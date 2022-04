Aquest diumenge l’atleta kenyà Samuel Kosgei s’ha imposat en l’edició número 42 de la marató de Barcelona després d’un ferotge atac a la Via Laietana per buscar després ja en solitari la meta de l’avinguda de Maria Cristina, on ha arribat amb un temps de 2.06.04 hores que li ha suposat igualar el rècord del circuit establert el 2019, l’última vegada que es va disputar la carrera, i que a més li ha aportat superar la seva marca personal, que era de 2.06.53 hores.

A les 8.30 del matí, amb temps fresc es va partir per recórrer els 42.195 metres al ritme de les llebres fins i tot amb la dificultat que suposava superar el registre del fondista de Bahrain, originari de Kenya, Alemu Bekele, que també va deixar la marca de la marató de Barcelona en 2.06.04 hores, el 10 de març del 2019, abans que la carrera s’hagués de suspendre el 2020 i després d’ajornar-la fins al novembre el 2021 a causa de la pandèmia per la Covid.