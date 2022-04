El sedentarisme juntament amb una alimentació poc equilibrada, és la causa de moltes malalties. L’activitat física no està renyida amb l’edat, per la qual cosa tothom, independentment dels anys que tingui, pot practicar-la. Però això sí, alguns esports tenen un menor impacte en les articulacions, per la qual cosa estan més aconsellats per a aquells que desitgen iniciar-se en l’exercici passats els cinquanta.

El millor per a aquesta edat, és realitzar rutines suaus combinant-les amb altres activitats de resistència d’intensitat moderada (és a dir, aeròbic+anaeròbic), i començar a poc a poc i anar progressivament, sobretot aquells que sempre han portat una vida sedentària i no estan gens acostumats a practicar esport. Les activitats més recomanades són: Caminar. És senzilla i perfecta per a qualsevol persona independentment de la seva edat i de la seva condició física. A més pot realitzar-se a qualsevol hora, en qualsevol lloc, en solitari o acompanyat. El nivell de dificultat el marca cadascun en funció de les seves possibilitats. Es pot començar primer en pla i fent poca distància i anar augmentant la distància del recorregut, així com la inclinació del terreny o el ritme al qual es camina. Natació. Considerat un dels esports més complets, ja que amb ella s’entrenen la majoria dels músculs del cos. També com en el cas anterior, és apte per a totes les edats. Pilates i ioga. Amb totes dues disciplines aconsegueixes una major flexibilitat, tonificar el cos, millorar la postura, reduir l’estrès i aprendre a respirar correctament. Són a més sessions molt recomanades en el cas de dones embarassades o de gent d’avançada edat. Exercicis. Per fer en el gimnàs com el Bodypump o la Cicle Indoor, perquè amb ells es realitza molt exercici cardiopulmonar amb poc impacte.