Guanyar sempre és una bona notícia. Fer-ho a domicili, en el primer partit d’una eliminatòria de play-off i només amb set jugadores encara li dona més mèrit. I si la renda s’enlaira fins als cinc punts, com el 56-61 que diumenge passat l’Spar Girona va recollir a Sant Sebastià, doncs millor. Ara bé, això ni de bon tros vol dir que les semifinals siguin una realitat. S’ha de jugar el partit de tornada. A Fontajau i davant un IDK Euskotren al que se l’ha vençut en els darrers precedents. Però això és bàsquet. És esport, al cap i a la fi. No hi entra la lògica, ni la teoria. Pot passar de tot i Laura Antoja és la primera que ha decidit advertir a tothom. Començant pel vestidor. «Cinc punts no són suficients per a res. No podem plantejar-nos cap tipus de partit que no sigui el d’anar a per la victòria».

És favorit l’Uni, però a un partit tot pot passar i aquesta és la idea que des del cos tècnic s’ha transmès durant aquests dies. També ahir, en la prèvia. «Juguem uns quarts de final d’una promoció per guanyar la lliga i a part d’això ho fem contra un equip que cada vegada ens ha complicat les coses. A més a més, l’avantatge és de només cinc punts. Qui es vulgui relaxar, té un problema. Hem de competir al 300 per cent, sempre sabent què és el que hi ha en joc i contra qui ens ho estem jugant. Anirem a per la victòria i que sigui pel màxim de punts possibles», afegia Antoja. Diumenge, el 56-61 es va gestar amb només set jugadores disponibles, que es van carregar de minuts. Per aquest vespre, l’escenari millora perquè l’Uni recupera dues peces que han de ser importants. Rebekah Gardner i Binta Drammeh han superat el coronavirus i tornen a estar disponibles. «Tenen ganes d’estar bé, de participar. Les farem servir i a mesura que anem veient, anirem augmentant els seus minuts», deia Antoja, abans d’incidir que «amb dues jugadores més la rotació és més àmplia, pel que intentarem aconseguir una part ofensiva més agradable, mantenint la gran defensa que es va fer l’altre dia». I també, missatge per a l’afició. «Ens espera un cara o creu. Si no guanyem, ja on hi haurà més partits fins la temporada vinent. És una raó prou important perquè l’equip demani a l’afició que faci un esforç i ens mostri el seu suport».