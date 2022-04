L'Spar Girona s'ha classificat aquest vespre per les semifinals de la Lliga Femenina Endesa després de superar sense massa dificultats l'IDK a Fontajau (67-54). El rival sortirà de l'eliminatòria entre el València i l'Estudiantes. Els cinc punts de renda que l'equip gironí havia aconseguit a Sant Sebastià al final no han estat res davant la superioritat de l'Uni, que al descans dominava de 18 (38-20). Les noies d'Alfred Julbe han sortit concentrades i, tot i el desencert des del tir exterior en la primera part (2/13 triples) n'han tingut prou amb els errors no forçats de les basques al primer quart per aconseguir un sac de punts irrecuperable i segellar l'eliminatòria a casa i davant una bona entrada de públic. A banda de la victòria, la bona notícia de la nit s'ha de buscar en la recuperació d'efectius: Drammeh i Gardner, amb la covid superada, han tornat a l'equip.

Amb el partit (i la classificació per a les semifinals) encarrilada, per no dir sentenciada, des del descans, la segona part s'ha convertit en un tràmit per preparar l'equip pel qual vindrà a partir de diumenge. L'IDK s'ha posat a 12 (44-32) poc abans d'acabar el tercer quart, però mai s'ha vist l'Uni en perill. Dos triples seguits de Laia Flores i Araújo ja al darrer parcial (52-34) tornaven la diferència per a les locals a +18 i milloraven també la fluixa estadística des de 6.75 (4/16). Al final l'Spar Girona ha acabat guanyant de 13 (67-54) amb Mendy i Burke (12) com a màximes anotadores.