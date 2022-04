La pràctica esportiva de diferents disciplines està molt de moda entre la societat actual. Fins i tot, després del primer confinament per la pandèmia es va registrar un auge entre la població. Tothom volia sortir de casa, caminar, nedar, anar en bicicleta...tot plegat va fer disparar de forma notable la pràctica de diversos esports.

Tothom pot fer esport, evidentment, però cal assegurar-se de fer-ho i adaptar-ho a l’edat de cada persona. La Jornada Esport i Salut que se celebra avui a les 18h a l’Auditori CaixaBank de Girona vol posar a debat aquesta i altres qüestions. La sessió està organitzada per Diari de Girona i Prensa Ibèrica, compta amb el suport de CaixaBank i té com a col·laboradors principals: SportCat, Montepio Girona i la Secretaria de l’Esport i l’Activitat Física de la Generalitat.

La demanda física de practicar diferents disciplines com marató, ciclisme de llarga distància, curses de muntanya, triatlons també s’ha estès de manera amateur entre molts segments de la població. Fer esport està molt bé però caldria preguntar-se on estan els límits. Existeix una edat recomanable per iniciar-se en l’esport? Quines mesures o precaucions cal prendre? Com puc tractar una lesió? I a nivell professional com puc fer per recuperar-me més ràpid. Aquests i altres temes seran l’eix de la jornada. I per fer respondre-ho es comptarà amb la presència d’experts.

En primer lloc, intervindrà Ramon Brugada, cap de Cardiologia, director de la Unitat Clínica de Genètica Cardíaca i director del Laboratori de Diagnòstic Clínic de l’hospital Josep Trueta i de Santa Caterina. La seva conferència portarà per títol «Esport? Sí, però amb seny».

En el marc de la medicina esportiva també participaran els metges Jordi Surós i Montse Ribas. El primer té un ampli currículum dedicat a la medicina esportiva, entre d’altres ha fundat el centre mèdic d’alt rendiment SportCat. Surós emmarcarà la seva conferència sota el títol «Prevenció, rehabilitació i readaptació esportiva de les lesions. Com ho fa l’elit per recuperar-se tan ràpid». Ribas, per la seva banda, té més de vint anys d’experiència en el camp de la medicina esportiva en diversos centres de la província, entre ells, l’Hospital de Palamós, l’Hospital de Figueres o la Clínica de la Santa Creu i farà una xerrada sota el títol «El metge d’esport... Per què?».

Finalment, el consultor especialitzat en psicodinàmica de grups i desenvolupament d’equips d’alt rendiment, David Sierra, farà una ponència titulada «Confiança i vulnerabilitat en el rendiment esportiu» sobre la importància de la salut mental en l’esport.