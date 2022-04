Espanya no jugarà el Mundial de rugbi de França 2023. Finalment la selecció espanyola ha sigut desposseïda de la plaça que es va guanyar al camp a causa de l’alineació indeguda del sud-africà Gavin van den Berg, jugador d’Alcobendas Rugby, que va jugar els partits davant els Països Baixos amb el XV del Lleó.

El comitè independent designat per World Rugby, que formaven Nigel Hampton, Pamela Woodman i Frank Hadden, ha atès la reclamació que van realitzar les federacions de Romania i Portugal als despatxos. La desqualificació dels espanyols classifica directament els romanesos i fica els portuguesos en la lluita per la repesca.

Sense passaport

La Federació va consultar a World Rugby al seu dia la possibilitat d’alinear Van der Berg, que no tenia passaport i va aportar com a documentació unes fotocòpies sense compulsar. La Federació va donar validesa als documents perquè el jugador actués a Alcobendas amb la F, com a assimilat, però unes publicacions a les xarxes socials van aixecar les alarmes perquè el jugador era a Sud-àfrica en un període que se suposava, per la documentació, que havia de ser a Espanya. Això va provocar la reclamació de Romania i Portugal, i per més que la Federació Espanyola ha mirat d’advertir que ells no tenien coneixement d’aquest fet i que és un assumpte del club i el jugador, al final Espanya no serà a França.

Als Lleons els havia tocat el grup juntament amb Sud-àfrica, Irlanda, Escòcia i un quart que encara ha de classificar-se i que teòricament seria una de les seleccions del Pacífic, Tonga o Samoa. Els partits els havia de jugar a Bordeus, els dos primers, i a Lilla, els altres dos. Ara resta conèixer les conseqüències que tindrà aquesta decisió en la Federació, perquè s’ha de recordar que Espanya ja va ser eliminada en la classificació passada del Mundial, per al del 2019 al Japó, també per alineació indeguda de dos jugadors d’origen francès, Bellie i Fuster.