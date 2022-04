«El Govern farà que aquesta sigui la legislatura de l’esport femení. I és que la dona ha iniciat una revolució, va alçar la veu amb desinhibició un recent 8 de març i ja no vol demanar permís, sinó ser-hi. Ocupa un lloc a l’esport per quedar-s’hi». Paraules de la secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, Anna Caula, reiterant l’aposta de la Generalitat per potenciar l’esport femení i avançar en la seva visibilitat, reconeixement i normalització. Un compromís que ja s’ha traduït en accions en diversos àmbits.

Poc a poc es van trencant sostres i estereotips, avançant sense perdre ritme. Amb una demanda únanime a tots els sectors, cal generar referents, que les nenes catalanes entenguin que elles també seran les protagonistes del futur esportiu català. I podem citar amb orgull ja noms propis. El seguiment del futbol femení català, amb el FC Barcelona com a referent, és l’exemple més visible d’aquest canvi de mirada en la societat. El rècord mundial de públic al Camp Nou en un partit de Champions, amb 91.648 persones, és una mostra que l’esport femení interessa i molt –amb quotes superiors al 20% a TV3, amb figures com Alèxia Putellas o Aitana Bonmatí.

Però no ens aturem aquí. El 16 de març, Esport3 aconsegueix la seva segona millor quota d’audiència de la temporada gràcies al partit de quarts de final de l’Eurolliga de bàsquet Uni Girona-Perfumerías Avenida, amb el lideratge de Laia Palau, i el partit de Copa de la Reina de futbol Reial Societat-FC Barcelona.

I el millor és que no ens aturem aquí. El CN Sabadell de waterpolo femení, brillant subcampió d’Europa, amb estrelles com Maica Garcia o Judit Forca, i el Club Junior 1917, tercer en el debut en l’Euro Hockey League, amb referents com Gigi Oliva o Berta Serrahima. I, a títol individual la llista és molt llarga, amb Laia Sanz (trial), Mercè Pilot (pilot de cotxes), Ariana Sánchez (pàdel) i Kaba Gassama (handbol), entre moltes altres.

Mai abans Catalunya havia acollit un Mundial d’handbol femení, que va tenir Granollers com a seu principal, mentre que el torneig Ladies European Tour de Golf va portar a Sitges les millors jugadores: dues competicions d’alt nivell que van comptar amb el suport econòmic de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF). L’executiu també farà costat aquest estiu al Mundial femení 2022 d’hoquei sobre herba de Terrassa i el Campionat d’Europa de Softbol Femení.

D’altra banda, i encara en l’esport de la raqueta, a través del patrocini del torneig Barcelona Open Banc Sabadell, la SGEAF ha promogut la creació del circuit sub-14, amb 1.000 jugadores i jugadores de tot Catalunya, que vol «donar visibilitat als joves valors, especialment a les noies», destaca Anna Caula.

La dona va obrint pas, poc a poc, en el món del motor, tradicionalment molt masculinitzat. Ho demostra la participació per primera vegada en l’últim ral·li Dakar d’un equip de cotxes íntegrament femení i català, el CMR Group Women Dakar, amb el suport de la Generalitat. «Un projecte que ajuda a generar referents femenins en el món del motor i que fa visible el talent de les dones en el vessant esportiu, mecànic i tecnològic», assegura Anna Caula.

D’altra banda, la SGEAF aposta per una pràctica de l’esport i l’activitat física segura i lliure, per tal que la ciutadania pugui beneficiar-se dels seus valors i el seu rol com a eina de transformació i cohesió social. D’aquí neix la campanya #esportsegur, amb cinc vídeos que expressen el rebuig a situacions d’abusos, assetjament, discriminació, desigualtats i estereotips. Per la secretària general, el projecte ajuda «a prendre consciència de situacions que potser passen desapercebudes i a trobar les eines per lluitar-hi. Govern i sector ens hem d’unir contra qualsevol tipus de violència».

GUIA DE PRESCRIPCIÓ AMB ULLS DE DONA