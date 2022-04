Sportcat (Sports Medicine) és un centre de medicina esportiva que va obrir les seves portes a Girona l’any 2008 de la mà del doctor especialista en medicina esportiva de dilatada trajectòria, Jordi Surós. Gràcies a la seva ferma aposta per la tecnologia, la professionalitat i la docència, Sportcat ofereix un servei amb un tracte directe, personalitzat i proper. Surós serà un dels ponents que participarà a la Jornada d’Esport i Salut avui a l’Auditori Caixabank de Girona (18h).

L’obertura del centre respon a l’objectiu d’integrar tot el que el propi Surós ha après durant la seva trajectòria professional en un únic lloc i amb equip únic, actualment format per quasi una vintena de treballadors, que prioritza el benestar dels pacients i treballa amb la tecnologia més puntera del mercat. Aquest darrer factor és un element innovador que permet aplicar tècniques per millorar i optimitzar resultats. Tot això sense oblidar que cada client requereix i mereix un tracte individualitzat, proper i directe. Sportcat fuig dels protocols rígids i les rehabilitacions arcaiques i obsoletes per fer arribar a tothom les tecnologies i tècniques que sovint només estan a l’abast de l’elit de l’esport.

La cartera de serveis que ofereix Sportcat inclou: medicina i traumatologia esportives, dietètica i nutrició, psicologia esportiva, fisioteràpia i rehabilitació, dèficit de DAO, proves d’esforç i readaptació esportiva, entre d’altres. Amb uns serveis molt amplis gràcies a la diversitat d’especialistes que formen l’equip, poden acompanyar i aconsellar a qui necessiti aconseguir els objectius proposats. Disposen de metges especialitzats en medicina i traumatologia esportiva, una doctora en infermeria i especialitzada en teràpies biològiques, un podòleg que fa estudis biomecànics de la marxa i plantilles; una dietista i nutricionista especialitzada en nutrició esportiva i dèficit de DAO (Diamin Oxidasa); un psicòleg esportiu, fisioterapeutes i CAFEs (Ciències de l’Activitat Física i l’Esport) que fan tota la rehabilitació i readaptació.

El centre, ubicat a l’avinguda Lluís Pericot, està acreditat pel Departament de Salut i el Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya com a centre mèdic d’alt rendiment esportiu. A més, és l’únic centre mèdic a Catalunya acreditat amb la DTE per l’Agència Catalana de Turisme en ser un referent internacional per molts esportistes professionals.

Tecnologia pionera per combatre l’osteoporosis

El tret distintiu d’Sportcat és en l’àmbit tecnològic, ja que estan en constant innovació. Disposen d’aparells d’última generació que els fan obtenir un resultat que els diferencia respecte a altres centres. En aquest sentit, acaben d’incorporar una tecnologia pionera per tractar la osteoporosis (una malaltia que produeix una disminució de la densitat de massa òssia i que afecta, en gran mesura, dones de més de cinquanta anys quan entren en el període de la menopausa). Es tracta d’un aparell d’electromedicina pioner que inhibeix la degeneració òssia i estimula les cèl·lules de producció dels ossos.

Aquest tractament, que es porta a terme en deu sessions durant dues setmanes, és indolor i no té efectes secundaris. Els principals objectius són disminuir el risc de patir una fractura i augmentar la densitat òssia.