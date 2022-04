L’Ajuntament de Barcelona ha concedit la llicència d’obres per a la reforma del Camp Nou, que el Barça preveu iniciar aquest mes de juny, una vegada finalitzi la temporada, i que provocarà que en el curs 2023-24 els partits del primer equip de futbol es disputin a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, a Montjuïc.

En un acte celebrat ahir al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, l’alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, i el president de l’entitat blaugrana, Joan Laporta, van presentar els detalls de l’acord de la comissió de govern del consistori que permetrà l’inici del projecte de reforma i ampliació de l’estadi que el club preveu acabar la temporada 2025-26. Amb aquesta concessió de la llicència d’obres, que té un cost d’una mica més de 6 milions, el Barça té llum verda per començar reformar una de les peces clau de l’Espai Barça, el projecte que preveu la remodelació de l’estadi, la construcció d’un nou Palau Blaugrana i la reordenació urbanística dels voltants del Camp Nou. Les obres se centraran en aquest primer curs (2022-23) a remodelar la primera i la segona graderia del Camp Nou, aplicar millores en l’àmbit tecnològic, adequar l’entorn i urbanitzar l’exterior de l’estadi, una primera actuació que, segons les previsions del club, es compatibilitzarà amb la presència de públic. Per la temporada 2023-24, està previst, segons va dir Laporta, l’enderrocament de la tercera graderia, la qual cosa obligarà al trasllat dels partits del primer equip de futbol a l’Estadi Olímpic Lluís Companys.

El club ja ha iniciat una licitació per adequar les instal·lacions de l’estadi situat a la muntanya de Montjuïc a l’espera de tancar un acord definitiu amb l’Ajuntament que estableixi les condicions d’ús del recinte. Segons el calendari presentat, el primer equip de futbol tornaria a jugar al Camp Nou la temporada 2024-25 amb un 50% de l’aforament i les obres de l’estadi no s’acabarien fins al curs 2025-26.

El màxim mandatari de l’entitat va precisar que es crearà un procediment perquè els socis que no s’acullin a una excedència de l’abonament puguin acudir de manera «rotatòria i democràtica» a l’estadi mentre estigui per sota de la seva capacitat o els partits es juguin a l’Estadi Olímpic Lluís Companys.

Per executar el projecte de l’Espai Barça el club espera tancar aquest any l’acord de finançament de fins a 1.500 milions d’euros amb Goldman Sachs que l’assemblea de compromissaris va aprovar el passat mes de desembre en referèndum. «Tenim els diners per iniciar les obres amb el crèdit pont de 180 milions que vam pactar amb Goldman Sachs», va recordar el president.

Així mateix, el Barcelona s’ha compromès a presentar les modificacions definitives del projecte inicial de reforma del Camp Nou que va ser impulsat per l’anterior junta directiva. Aquestes millores en qüestions de sostenibilitat, innovació, tecnologia i accessibilitat significaran una petita modificació de la llicència principal de les obres del futur estadi que ha de ser aprovada per l’Ajuntament en les properes setmanes.

Així, el Barcelona preveu instal·lar 18.000 metres quadrats de plaques fotovoltaiques a la coberta de l’estadi i un sistema de geotèrmia i de distribució de fred i calor global. A més, està projectat un sistema de reutilització d’aigües pluvials recollides a la coberta de l’estadi i es preveu «impulsar l’economia circular i potenciar la biodiversitat» amb un augment del 15% de la massa forestal del recinte. Laporta subratllava que el Camp Nou serà un estadi «més gran, innovador i sostenible» amb el que el club preveu convertir-se en una «referència de l’entreteniment». Amb aquest acord, el club blaugrana preveu culminar l'epicentre de l'Espai Barça, un projecte que el 2014 van aprovar els socis en referèndum i que, de moment, ha significat l'enderrocament del Miniestadi i la construcció de l'Estadi Johan Cruyff a la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí (Baix Llobregat).