La coincidència aquest diumenge dels partits del Bàsquet Girona i l'Spar Girona a Fontajau ha acabat en un embolic horari resolt per la FEB de la següent manera: El Girona-Lleida de LEB que estava programat des de primers de setmana per les 19h passa ara a les 12.30 del migdia; per d'aquesta manera possibilitar que la semifinal de Lliga Femenina entre l'Uni i el València es pugui jugar a les 20 h, en directe per Teledeporte. Doble sessió de bàsquet, per tant, a Fontajau, tot i que des del club de Marc Gasol el canvi horari obligat per part de la Federació no ha agradat gens perquè entenen que és un perjudici per als seus aficionats, en un derbi 3er contra 4rt que havia despertat molta expectació.

♀️ #LFEndesa @basketlover | Las semifinales, EN DIRECTO por @teledeporte y @TwitchES. — Baloncesto España (@BaloncestoESP) 29 de abril de 2022 La tornada de la semifinal es jugarà a València el dijous 5 de maig a les 7. El duel Cadí-Avenida per la seva banda ha quedat fixat pel dia 1 a les 18.45, mentre que la tornada serà el dijous 5 a les 20.30. Aquesta eliminatòria s'haurà de seguir pel twicht de la FEB.