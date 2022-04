La «il·lusió» de Bigas i l’Olot perquè el Manresa perdi al camp de l’Hospitalet

Serà el seu partit més important de la temporada, però en aquest cas l’Olot no el jugarà sinó que l’haurà de seguir -i patir-lo- des del sofà de casa. Els de Manix Mandiola van donar per acabada la lliga regular diumenge passat amb una victòria in extremis contra el Vilassar de Mar (2-1) que mantenia ben viva la lluita pel lideratge de Tercera RFEF i el conseqüent ascens a Segona RFEF. Es decidirà aquest diumenge. Amb els mateixos 61 punts que el Manresa, ara són els del Bages qui tenen l’última paraula amb l’enfrontament davant l’Hospitalet i pel bé dels garrotxins han d’encaixar una derrota sí o sí en la darrera jornada. Només així l’Olot podrà donar la temporada per finiquitada amb el colofó de l’ascens, l’objectiu pel qual porta lluitant tot el curs amb canvi d’entrenador inclós -Albert Carbó va ser destituït- per aconseguir-lo. Si finalment el Manresa suma, encara que sigui un empat, s’haurà d’anar al play-off.

No obstant això, que l’Hospitalet sigui el rival del Manresa en la darrera jornada dona esperança a l’Olot. Sobretot, perquè els barcelonins s’estan jugant entrar al play-off i necessiten la victòria. David Bigas, que va començar la temporada 2015-16 a l’Hospitalet i després va fitxar pel club garrotxí, on hi tornaria aquest estiu en la seva segona etapa, assegura que «ens va perfecte que l’Hospitalet s’hi jugui coses». «Si fos un altre equip el rival del Manresa, potser ja miraríem directament el play-off. Però precisament perquè és l’Hospitalet tenim la il·lusió que guanyi. Sempre competeix i és un rival dur amb un bon equip i jugadors de renom. Tant de bo aconsegueixin la victòria perquè tots dos tindríem el premi», afegeix. A part de sumar els tres punts, els barcelonins necessiten que el Sant Andreu, rival d’un Figueres que s’hi juga la continuïtat a la categoria, no passi de l’empat per superar-lo a la classificació i fer-se amb el cinquè lloc que dona l’últim bitllet a la fase de la promoció d’ascens.

«Sempre hi ha nervis perquè tant podem endur-nos una gran alegria com una decepció, malgrat que jugar el play-off també té el seu mèrit. Vingui el que vingui serà bo, però volem acabar la temporada aquest cap de setmana mateix», diu Bigas. Mentrestant, l’Olot segueix exercitant-se com si d’una «setmana normal» es tractés: «Entrenem com si la competició continués i aquesta jornada ens toqués descansar. Tot l’equip està tranquil i conscient que si fem les coses, les fem bé. Passi el que passi, estarem preparats».

No és cap secret que diumenge a Olot tothom serà anirà a favor de l’Hospitalet. «Volem quedar primers, però si al final anem al play-off ja hem demostrat durant tot l’any que podem guanyar els rivals. Dels que faran la promoció, hem puntuat contra tots. Si ho hem fet un cop, ho podem fer un altre. Només hem de mantenir la regularitat perquè de ganes no ens en faltaran. Són partits que tots els futbolistes volem jugar i hi anirem amb tot», apunta. Sobre el canvi a la banqueta amb Mandiola al capdavant, el lateral de Peralada reconeix que «els resultats han acompanyat amb 10 punts de 12»: «No volia fer grans canvis, només que competíssim i hi anéssim de veritat. Hem fet la nostra feina i ara és el Manresa qui té la pilota».