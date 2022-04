L’exentrenador del Barça Ronald Koeman va lamentar que no va tenir «el suport màxim d’un president» quan va estar a la banqueta del club blaugrana, referint-se a Joan Laporta, que el va destituir a l’octubre passat.

«Demano que donin suport a Xavi. L’entrenador no és l’únic culpable. Espero que n’hagin après i donin suport a Xavi Hernández», va afegir el que serà el seleccionador dels Països Baixos després del Mundial de Qatar, en la roda de premsa de presentació de la Koeman Cup by Fundació Sportium, un torneig de golf solidari que se celebra al Club de Golf Barcelona de Sant Esteve Sesrovires. Koeman es va queixar d’algunes informacions que Laporta va traslladar als periodistes mentre ell era encara entrenador. «En l’àmbit personal, no m’agrada que el president digui en els ‘off the record’ que l’entrenador no segueix», ha admès.

D’altra banda, el neerlandès va voler reivindicar la seva feina a la banqueta. «Quan me’n vaig anar el Madrid estava a 8 punts i ara està al doble», va sentenciar Koeman. I en aquest sentit va afegir: «Canviar un entrenador no sempre és una cosa que millori la situació». D’altra banda, Koeman no veu creïble que el Barça vulgui vendre Frenkie de Jong aquest estiu.