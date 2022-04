Feia temps que el madridisme feia comptes per veure quan podrien entonar la victòria de lliga. I a molts aficionats, i fins i tot jugadors, els seduïa la idea de fer-ho al Metropolitano, a casa d’un enemic íntim com l’Atlètic. Però el Barcelona sembla entossudit a accelerar la consecució del títol blanc amb les seves últimes derrotes. I després de caure al Camp Nou davant el Rayo Vallecano ha servit amb safata el campionat als d’Ancelotti, que amb empatar davant l’Espanyol aquest dissabte seran campions.

No obstant, li arriba al Reial Madrid el seu primer matchball en un moment incòmode perquè té el cap posat en el partit de tornada de Champions de dimecres que ve davant el Manchester City. Amb la Lliga més que encarrilada, a Carletto li preocupa poc el duel davant l’Espanyol, perquè la seva ment està més centrada en com doblegar l’equip de Guardiola.

Revolució a l’onze

De fet, l'alineació madridista patirà una revolució perquè seran molts els jugadors no habituals que estaran l'onze davant els periquitos. L'italià donarà descans als seus titulars habituals pensant en els anglesos, cosa que provocarà un onze inèdit en el qual apareixeran el porter ucraïnès Luni, una defensa de circumstàncies amb Lucas i Marcelo en els laterals, i en la qual l'eix de la defensa és un problema. Amb les baixes d'Alaba, lesionat, i els sancionats Militão i Nacho, Vallejo serà titular al costat d'algú per definir. Casemiro, en fase de recuperació, podria entrar, però sembla més lògic que no arrisqui i sigui el del planter Mario Gila qui completi la defensa. La medul·lar la conformaran Camavinga, Ceballos i, previsiblement un Isco que s'acomiadarà del madridisme, per deixar a dalt Asensio, i Mariano amb Vinicius o Rodrygo. Equip de circumstàncies per al moment més agraït de la temporada, el de la possible victòria. Un entorxat que arriba a l'abril, molt abans de qualsevol previsió, i en el qual tot el que no sigui perdre el converteix en campió d'una lliga que guanyaran amb mereixement aprofitant la irregularitat de Barcelona o Atlètic.

Al davant apareix un Espanyol que arriba sense pressió disposat a donar la seva millor versió. Vicente Moreno ja ha advertit que no li val l’empat i que la seva idea és certificar la permanència periquita evitant la victòria del Madrid en aquest primer matchball a favor. Però els blanc-i-blaus, que ja van guanyar a l’RCDE Stadium (2-1), no vencen al Bernabéu des de la temporada 1995-96, i encadenen 24 partits sense guanyar en feu madridista.

Fites de Marcelo i Carletto

El partit amaga a més un parell de fites que són dignes de destacar. Perquè si els blancs es fan amb el títol en aquest partit, Marcelo es convertirà en el jugador més premiat de la història del Madrid, amb 24 títols, per davant de Paco Gento. Raó que explica que el brasiler segueixi en el club, malgrat perdre protagonisme. A més, Ancelotti es convertirà en el primer tècnic de la història en guanyar les cinc grans lligues d’Europa. La Bundesliga amb el Bayern, la Serie A amb el Milan, la Premier amb el Chelsea, la Ligue 1 amb el PSG, i ara la Lliga amb el Reial Madrid. No obstant, l’entrenador blanc, tan supersticiós com sempre, no dona res per fet: «Encara no l’he aconseguit i soc supersticiós com gairebé tots els italians».

Al mig d’aquest ambient festiu, i alhora inquietant pel que ve dimecres, ha ocorregut un altre fet noticiable. Gareth Bale, a qui Ancelotti va anunciar que volia donar l’oportunitat de poder acomiadar-se de l’afició sobre la gespa, s’ha tornat a esborrar. El gal·lès havia d’estar a l’onze davant l’Espanyol, però ha tornat a argumentar molèsties a l’esquena per caure de la convocatòria. Carletto sempre ha mirat d’involucrar Bale, especialment després de saber que no arribaria cap reforç per a la davantera, però el jugador ha mostrat una alarmant desídia prioritzant els compromisos amb Gal·les als del Madrid. Un altre que no hi serà és Hazard, que continua recuperant-se després d’operar-se. I enmig d’aquest ambient enrarit Ancelotti ha advertit: «No hem pensat a celebrar, però si hem de celebrar, ho farem». Molt entusiasme no se li endevina