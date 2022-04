Bàsquet Girona-Força Lleida: Creixement contra solidesa a Fontajau

La classificació pel play-off ja s’ha aconseguit de forma virtual i el partit de demà al migdia (12:30) a Fontajau davant el Força Lleida podria aproximar al Bàsquet Girona a assaltar la tercera posició de la classificació. De totes maneres, acabar tercer no és l’«objectiu», com ha explicat Marc Gasol. En aquest cas, el pivot i president del club afirma que el propòsit de l’equip en les quatre últimes jornades de la fase regular de la LEB Or és «millorar i consolidar aspectes dintre la pista» i que, a «conseqüència» de fer les «coses bé» i jugar «com equip al nivell que hem de fer-ho», està «segur» que es tancarà el campionat i s’afrontarà la fase per pujar en una bona «posició» i amb el pertinent «avantatge de camp».

Ara mateix, la tercera posició està a tres victòries. Els lleidatans en tenen 21, per 18 dels gironins. I, a més, els de Gerard Encuentra van guanyar el partit de la primera volta per 21 punts de diferència (86-65). De totes maneres, el Lleida arribarà amb moltes baixes. Ignacio Rosa, per lesió, i Michael Carrrera, per sanció, són les baixes segures dels visitants. També són dubte fins a última hora David Cuéllar i Ibou Badji. Aquestes absències poden «condicionar» el rival, ha explicat Jordi Sargatal, però també avisa que «és un equip que ha competit el 99 per cent dels seus partits i segur que sabrà trobar solucions». No s’ha d’oblidar que el Lleida és el millor equip de la competició pel que fa l’aspecte anotador -acumula gairebé 80 punts de mitjana- i té jugadors perillosos com Juan Marcos, Mark Hughes i Thomas Schreiner que poden fer mal en els llançaments exteriors. «Està fent una temporada molt sòlida, amb bons resultats», contava Sargatal, mentre que el seu equip ve «creixent». Per això, creu que «serà un partit atractiu i complicat al mateix temps».

El Lleida està fent una molt bona temporada. I nosaltres, estem creixent. Serà un partit bonic i complicat Jordi Sargatal - Entrenador del Bàsquet Girona

La polèmica pel canvi d'hora

48 hores abans de la disputa del partit, la FEB va obligar a canviar l’horari del Bàsquet Girona-Lleida, passant de les 19h a les 12:30h per posar a les 20h l’Spar Girona-València Basket de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Femenina. Tot això, no va agradar gens al Bàsquet Girona i Marc Gasol ha explicat que «no estem d’acord amb el canvi i de la forma com s’ha produït i del marge de solucions que ens donaven». El president i jugador del club va voler demanar disculpes a l’afició perquè «un canvi a tan poc temps del partit sabem que no és el millor per l’objectiu que tenim que és fer Fontajau un lloc on vingui la gent de forma constant i amb ganes d’animar i passar-ho bé». Tot així, «acceptem» el canvi i «no ha de ser una excusa pel partit d’aquest migdia», ha sentenciat Gasol.