Spar Girona-València Basket: La «seguretat» i la «fortalesa» són posades a prova

Arriba l’hora de la veritat. Un dels «últims esglaons» per aconseguir aixecar el darrer títol que queda en joc aquesta temporada: la Lliga. L’Spar Girona rep demà vespre a Fontajau (20h) el València Basket en l’anada de les semifinals del play-off pel títol, amb una eliminatòria que es decidirà dijous vinent a La Fonteta de Sant Lluís. Són unes «semifinals de Lliga», recordava aquest migdia Laura Antoja en la prèvia del partit i «amb això s’hauria de dir tot». A més, és un partit amb molta «igualtat», ja que els dos equips han tancat la fase regular empatats a victòries a la classificació. En aquest cas, les valencianes van quedar per davant, segones, pel bàsquet average (58-72 a Girona i 55-61 a València) i, per això, gaudeixen del duel de tornada de l’eliminatòria a casa, amb el públic a favor. Tot i tenir la tornada lluny de Fontajau l’equip «està agafant un bagatge de victòries consecutives que ens dona seguretat i fortalesa per encarar el partit», ha explicat l’ajudant d’Alfred Julbe. A tot això, també s’ha d’afegir que s’estan «recuperant les peces que faltaven». L’única excepció és Frida Eldebrink, que encara no ha fet net de la seva lesió. Sí que estan disponibles Rebeka Gardner i Binta Drammeh, que ja van jugar dijous passat davant l’IDK Euskotren en el partit de tornada dels quarts de final (67-54).

Aquesta temporada, l’Uni ha aconseguit guanyar en dues de les tres vegades que s’ha enfrontat al conjunt entrenat per Rubén Burgos. A part de vèncer a La Fonteta de Sant Lluís a la lliga regular, també va guanyar a les valencines en les semifinals de la Copa de la Reina (59-67). Per això, l’equip arriba amb «confiança», explicava Antoja, qui també avisa que «serà molt difícil». El València ja va aconseguir superar l’Spar Girona en les semifinals del play-off de la temporada passada, i en unes mateixes circumstàncies. L’anada, a Fontajau, va posar l’eliminatòria molt coll amunt per a l’Uni, ja que es va decantar a favor de l’equip valencià (64-73), que va sentenciar en el partit de tornada (87-74) després de remuntar en l’últim període. L’Spar Girona ha guanyat dos dels tres duels directe al València aquesta temporada; un a la Lliga i l’altre a la Copa El València és un equip que s’ha anat consolidant en les últimes temporades, i ja està al nivell de Perfumerías Avenida i Spar Girona. El conjunt de Rubén Burgos és «molt complet» i pot fer mal des de diferents zones. A dins la pintura ja ha recuperat a Raquel Carrera que «fa molta feina». Allà també disposa de Gulich, que «a dins és una de les referents». En el joc exterior, Antoja destaca a Crisitina Ouviña que «fa grans partits contra nosaltres» i és una «gran jugadora que sap portar el ritme del partit». I també especial atenció a Rebecca Allen que «està espectacular últimament». Aquestes són les «peces importants que hem de controlar», però tampoc s’ha d’oblidar la resta, com la bescanonina Queralt Casas, perquè «també sumen». Antoja també destaca la bona defensa del rival, que la fa de forma «molt específica per a cada una». Per això, l’equip ja està «preparat», i explica que les claus del partit seran posar «intensitat» i, amb la «plantilla completa» per poder «posar ritme». En això, s’han de sumar «ganes de guanyar» i també s’ha de tenir en compte el factor Fontajau i que «el públic ens ajudi». «Aquests serien els ingredients per intentar aconseguir una molta bona recepta i un resultat impecable», sentenciava Antoja.