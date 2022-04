La FEB obliga a jugar el Girona-Lleida demà al matí per situar l’Uni-València al vespre

La coincidència aquest diumenge dels partits del Bàsquet Girona i l’Spar Girona a Fontajau va acabar en un embolic horari resolt per la Federació Espanyola de Bàsquet. L’organisme va decidir avançar el Girona-Lleida de LEB Or, que estava programat des de primers de setmana per les set del vespre, a dos quarts d’una del migdia; per, d’aquesta manera, fer possible que la semifinal de Lliga Femenina entre l’Uni i el València es pugui jugar a les vuit del vespre, en directe per Teledeporte. Així doncs, demà hi haurà doble sessió de bàsquet a Fontajau.

Tenint en compte els maldecaps que suposa el canvi d’hora, tant pel Girona com pel Lleida, el club presidit per Marc Gasol va acceptar amb recança la modificació per part de la FEB, que va conèixer-se ahir al matí, entenent que és un perjudici per a la seva afició. I és que el derbi català del tercer contra el quart havia despertat molta expectació. En un comunicat, el Bàsquet Girona va manifestar que «el club no està d’acord amb la modificació d’horari però es veu obligat a acceptar el canvi». «Per no confondre els nostres abonats i aficionats i per no perjudicar l’Ajuntament i l’Uni Girona, el club ha acceptat la modificació», va afegir recordant que «l’entrada de les 19h és vàlida per assistir al partit a les 12.30h». En el cas que «no vagi bé el nou horari», planteja dues opcions: «canviar-la pel proper partit contra el Movistar Estudiantes el divendres 13 de maig a les 21h o bé sol·licitar un retorn dels diners que, donades les circumstàncies, atendrem».

L’Spar Girona va confirmar dijous passat el seu pas a les semifinals després de derrotar l’IDK Euskotren en els dos partits de la primera eliminatòria (56-61 i 67-54). Com que el rival és el València, el duel d’anada es disputarà a Fontajau i, per tant, va coincidir amb el del Bàsquet Girona que va modificar-se per imposició de la FEB.

La tornada de la semifinal es jugarà a València el proper dijous 5 de maig a les set del vespre. D’altra banda, el duel Cadí La Seu-Perfumerías Avenida va quedar fixat per demà a tres quarts de set del vespre, mentre que la tornada serà el dijous 5 a dos quarts de nou de la nit. Aquesta eliminatòria s’haurà de seguir pel canal Twitch de la FEB.