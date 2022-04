El Força Lleida podria tenir fins a quatre baixes per al partit de demà contra el Bàsquet Girona a Fontajau (12.30 h). A l’absència d’Ignacio Rosa, cal afegir-hi les de David Cuéllar i Ibou Badji. El pivot cedit pel Barça pateix una ruptura fibril·lar i el tècnic Gerard Encuentra ha preferit no arriscar tenint en compte el que hi ha en joc d’aquí a final de temporada. A més a més, és molt probable que Michael Carrera no pugui jugar perquè ha estat sancionat amb un partit després de causar una falta lleu davant el Palència i dir-li a l’àrbitre «que dolent que ets». El club lleidatà ha presentat un recurs, tot i que no s’espera que prosperi.