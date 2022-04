Marc Gasol ha comparegut aquest migdia davant els mitjans abans de l’enfrontament de demà entre el Bàsquet Girona i el Força Lleida a Fontajau. Un partit que s’havia de jugar a les 19h, però a última hora, divendres, la FEB va obligar a canviar d’horari, a les 12:30h, a causa de la disputa de l’Spar Girona-Valècia Basket de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Femenina. Com a president del club, Gasol ha volgut dir la seva i ha explicat que «no estem d'acord amb el canvi, de com s'ha produït i del marge de solucions que ens donaven». «Ens volem disculpar davant l'afició», seguia explicant per què «un canvi a tan poc temps del partit sabem que no és el millor per l'objectiu que tenim que és fer de Fontajau un lloc on la gent s'ho passi bé».

Amb canvi d’hora o sense, «que s'accepta i en cap cas serà una excusa», el que no canvia és el rival i el Bàsquet Girona rep al tercer classificat. Respecte al partit de demà explica que «ells jugaran sense cap mena de pressió» tot i les baixes que tenen i que l'equip «hem de preocupar-nos» de fer un bon partit. «Ens hem d'ajudar els uns amb els altres», també ha afegit. Amb la classificació virtual pel play-off, i tot i rebre el tercer classificat al qual tenen a dues victòries (havent perdut en el partit d'anada 86-65) el jugador gironí ha contat que ara, l’objectiu «no és la tercera posició és consolidar coses a dins la pista i això ens ajudarà a avançar en el play-off i a una possible Final Four». Gasol va ser dubte fins a última hora pel partit de la setmana passada davant l’Oviedo (99-74) per unes molèsties al bessó dret. Va acabar jugant 23 minuts i anotant 15 punts. «Podré jugar i donaré el màxim», explica el pivot de Sant Boi sobre aquests problemes musculars. «Sempre tens això al cap» (la lesió) i, per tant, «s'ha d'anar amb compte en certs moments», sentenciava.