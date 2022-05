El Barça de Jasikevicius no està per a massa celebracions. El club va escollir aquest diumenge, 1 de maig, per commemorar els 50 anys del bàsquet al Palau Blaugrana, sota l’eslògan de ‘50 anys de màgia.’ Però sense imaginar que l’equip blaugrana, irreprotxable durant tot el curs, arribaria a aquesta data amb la brúixola perduda, sense bones vibracions i sí, en canvi, amb molts dubtes. ¿On és la màgia? seria la pregunta apropiada.

De la plenitud, el Barça ha passat a un estat semicomatós que es va fer evident contra al San Pablo Burgos. Li va donar de sobres per guanyar (84-69), però no per ser excessivament optimista per al partit d’aquest dimarts davant el Bayern de Munic de l’Eurolliga, el més important de la temporada. En aquells 40 minuts, l’equip blaugrana es jugarà el seu bitllet per a la ‘final four’ de Belgrad, el principal objectiu de la temporada. Per aquesta raó, Jasikevicius va donar descans a Mirotic i Exum. En 48 hores, li faran molta falta.

Davallada inexplicable

Ningú s’explica les raons d’una desaparició tan brutal, ni tan sols l’entrenador blaugrana. És com si s’hagués produït al vestidor una desconnexió general de tot l’après durant una cinquantena llarga de partits disputats en aquest curs. Si es tracta d’un o dos jugadors podria entendre’s. Però és un virus col·lectiu que afecta la confiança col·lectiva, els percentatges de tir, la capacitat de lluita.

Durant 20 minuts, el joc del Barça va apagar l’afició del Palau que tenia ganes de festa, de celebració, amb les seves antigues llegendes, amb els seus nous ídols, però que no va trobar motius. El San Pablo, que està en la lluita desesperada per eludir el descens, dominava al descans (29-30) i el que és pitjor, no hi havia símptomes que permetessin veure la llum.

A la tornada dels vestidors, no obstant, hi va haver un canvi substancial. En actitud i en efectivitat. Els petits esclats de màgia van arribar de la mà d’Abrines, dels pocs que té el punt de mira encertat. Amb 12 punts dels seus 15 totals en aquell període va donar l’empenta que tots esperaven, va desencallar l’atac blaugrana i va ser clau per a un parcial de 30-15 en el quart, en el qual també es van veure alguns detalls de Davies i Laprovittola.

Amb això n’hi va haver prou per encarrilar el partit (59-45, m. 30) i va transmetre prou tranquil·litat perquè el Barça no es compliqués la vida en en tram final i per recarregar energies davant la transcendental cita contra el Bayern, en la qual, aquesta vegada sí, es juga gran part dels seus somnis aquesta temporada.