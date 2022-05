El Barça jugarà la final de la Lliga de Campions per segona temporada consecutiva i ho farà tot i perdre ahir a Wolfsburg (2-0). L’equip blaugrana va fer bona la golejada de l’anada (5-1) i, malgrat no fer un bon partit, va aconseguir el seu objectiu. Tot i les bones sensacions inicials i un empat a res en el marcador per anar-se’n als vestidors, el segon temps va servir per oferir la pitjor cara de les visitants. Wassmuth aprofitava un rebot només començar la represa i una desena de minuts més tard era Roord l’encarregada de superar Paños. Una mica d’emoció a l’eliminatòria i un Barça més erràtic que de costum, però tot i perdre va aconseguir el bitllet per a la tercera final els últims quatre anys.