48 hores abans de la disputa del partit, la FEB va obligar a canviar l’horari del Bàsquet Girona-Lleida, passant de les 19h a les 12:30h per posar a les 20h l’Spar Girona-València Basket de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Femenina. Tot això, no va agradar gens al Bàsquet Girona i Marc Gasol va explicar que «no estem d’acord amb el canvi i de la forma com s’ha produït i del marge de solucions que ens donaven». El president i jugador del club va voler demanar disculpes a l’afició perquè «un canvi a tan poc temps del partit sabem que no és el millor per l’objectiu que tenim que és fer Fontajau un lloc on vingui la gent de forma constant i amb ganes d’animar i passar-ho bé». Tot així, «acceptem» el canvi i «no ha de ser una excusa pel partit d’aquest migdia», sentenciava Gasol.