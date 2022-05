El Costa Brava suma un punt intranscendent contra el Sanluqueño (1-1)

El Costa Brava ha empatat a un al camp de Sanluqueño. El punt és intranscendent pels gironins, que ja han perdut la categoria i seran equip de 2 RFEF la pròxima temporada.

El gol del conjunt d'Óscar Álvarez ha estat obra de Campins. El carriler ha aprofitat una magnífica passada de Pere Martínez per superar el porter local amb un xut ras creuat. Tres minuts després, el Sanluqueño ha empatat el partit mitjançant Miguelete. Els gaditans, immersos en la lluita per la salvació, han intensificat els atacs per intentar emportar-se els tres punts, però Varo, titular avui sota els pals, i la defensa blaugrana han evitat que el marcador es mogués.