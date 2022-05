El Figueres ja sap que la temporada que ve jugarà a Primera Catalana després de perdre aquesta tarda al camp del Sant Andreu per dos gols a zero. Els figuerencs han aguantat amb l'empat a zero en el marcador fins al minut 60 quan el capità quadribarrat, Llamas, ha obert el marcador. Moisés Hurtado ha començat a fer canvis per tal d'intentar refrescar l'equip i buscar l'empat; però en una contra als darrers minuts, el Sant Andreu ha sentenciat el duel amb una diana de Manel Busquets que fa que juguin la promoció d'ascens. A més, amb aquesta derrota els blanc-i-blaus acaben la fase regular de la temporada a la quinzena posició amb 32 punts i baixen a Primera Catalana.