Última jornada de la lliga regular pels dos gironins amb resultats diferents. El Garatge Plana va aconseguir guanyar l’Alcoi, mentre que el Corredor Mató va perdre contra l’Igualada. Dos marcadors que fan que els blanc-i-vermells acabin per sobre dels empordanesos, pel que comptaran amb el factor pista a favor de cara a la promoció de descens que els enfrontarà.

D’una banda, el Garatge Plana Girona va aconseguir superar (5-3) l’Alcoi en un duel on van haver de remuntar dues vegades. Els visitants es van avançar en el minut 17 mitjançant una diana de Formatjé, però segons més tard Pelicano faria l’empat a 1. El mateix Formatjé, a la represa, va posar el seu equip un altre cop per davant Però, tres dianes, gairebé seguides van donar el triomf als gironins. En canvi, el Corredor Mató Palafrugell va perdre (5-7) contra l’Igualada en un partit boig. Primer es van avançar els visitants a través de Cantero i Candamio va igualar El mateix Cantero va tornar a avançar el seu equip i Yeste va ser l’encarregat d’ampliar distàncies. Tanmateix, abans de la mitja part, els de Xavier Garcia van ser capaços de posar l’empat a 3 gràcies als gols de Candamio, . A la represa, els locals van capgirar per complert el marcador amb una diana de l’italià Ceschin, però l’Igualada va fer l’empat a 4 i per iniciar uns minuts bojos que li van donar el triomf als visitants.

Amb aquests marcadors, el Garatge Plana Girona és onzè amb 23 punts i en té dos més dels 21 que acumula el Corredor Mató Palafrugell. Un se salvarà i l’altre, baixarà.