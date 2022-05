El vent ha girat en contra de l'Olot al partit entre l'Hospitalet i el Manresa, que deixa el futur dels garrotxins en mans del play-off d'ascens. El guió del duel semblava escrit pels manresans, ara ja confirmats com a equip de Segona RFEF la temporada vinent. Només 5 minuts després de donar el tret de sortida al partit, Javi López s'ha quedat sol davant del porter i ha anotat el primer gol. L'Hospitalet, que amb la derrota es queda fora de les posicions de play-off, no s'ha donat per vençut, i ha tingut més d'una ocasió ja a la primera meitat, que no ha pogut materialitzar. A la segona part, i quedant-se l'Hospitalet amb un home menys abans del descans per doble groga a Alcover, el Manresa ha acabat de sentenciar el partit amb un segon gol, de Pau Darbra assistit per Noah. L'Hospitalet ha afegit emoció al partit anotant l'1-2 definitiu quan faltaven 6 minuts més l'afegit, de la mà de Canario de penal, però no hi ha hagut temps per més.

L'Olot tanca així la lliga regular en segona posició, havent tocat amb la punta dels dits el possible ascens directe, i es veurà les cares amb el Sant Andreu, 5è classificat, a la primera eliminatòria del play-off, dissabte a les 6 de la tard, a Rubí.