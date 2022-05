L'Spar Girona ha perdut (49-61) i haurà d'apel·lar a un miracle i buscar una remuntada de 12 punts a València dijous que ve si vol arribar a la final de la Lliga Femenina Endesa. En un partit lleig l'equip d'Alfred Julbe s'ha enfonsat, i de quina manera, a l'últim quart (7-14 de parcial) sense trobar capacitat de reacció enlloc. Bloquejades, sense encert (1/16 triples en tot el partit) i perdudes, absolutament perdudes, sembla impossible pensar en la remuntada tot i haver guanyat els darrers dos partits disputats contra les valencianes. En l'altre partit de semifinals el Perfumerías Avenida ha aplanat el seu camí cap a l'eliminatòria definitiva pel títol amb una victòria a La Seu contra el Cadí (66-73), aconseguint set punts de marge per defensar en el duel de tornada a casa.

No és cap secret que l'Spar Girona ha tornat a arribar a final de temporada molt just de forces. Fa setmanes que no es veu l'equip fresc, i les assignatures pendents costa de recuperar-les. El tir exterior n'és segurament, la més evident i avui al descans el 0/9 en triples que duia l'equip d'Alfred Julbe ho corroborava amb la fredor de les matemàtiques. Ha sigut un primer temps molt dolent, amb un Uni encallat ofensivament i superat en el rebot per un València que, paradoxalment, tampoc s'ha trobat gens còmode. El 23-22 al descans després de dos tirs lliures convertits per Mendy i un tap de Palau sobre la botzina també acrediten que sobre la pista hi ha hagut més desencert que encert. Ara, el que no ha faltat ha sigut lluita ni entrega. Això a l'Uni és innegociable.

No ha començat gens bé el partit. El València, amb dos triples de Gulich i Allen, ha marxat molt aviat (4-12), i les gironines tenien penes i treballs per anotar i controlar el rebot, sobretot en defensa. Els quatre primers tirs lliures s'han fallat, el triple no entrava i fins i tot s'erraven penetracions en contracops en solitari com un de Mendy. Però tot i això el València no ha trencat. Al contrari, s'ha embolicat també en un partit extremadament feixuc. Amb Gardner i Labuckiene l'Uni ha millorat la defensa i el rebot i ha tancat el parcial perdent de 4 (10-14). La baixa anotació i el drama per anotar ha seguit al segon quart. Reisingerova, que està força apagada aquestes últimes setmanes, ha fet tres punts seguits per posar per primer cop l'equip gironí (21-19) a tres minuts i mig del descans. S'han seguit fallant triples, s'han deixat escapar rebots, però a pesar de tot, s'ha arribat a la mitja part amb un mínim avantatge (23-22) en un marcador extremadament pobre.

La segona part ha començat amb ritme i l'Uni ha marxat de 5 (27-22) gràcies a un 4-0 entre Labuckiene i Gardner. El València, però, no ha trigat a empatar a 29 amb un 2+1 d'Oubiña. Semblava que els dos equips trobaven amb més facilitat l'anella contrària i, per altra banda, les gironines han començat a controlar millor el rebot. El primer triple de les locals, de Mendy (35-31) ha encès Fontajau, tot i que les visitants han replicat i han marxat de tres (37-40) amb un tir d'Allen des de 6.75 i una cistella de Gulich. Un altre triple, de Salvadores, ha posat el 39-43 i ella mateixa el 42-47 i encara bo que ha errat el tir adicional. Amb l'afició gironina molt empipada amb els àrbitres, s'ha tancat aquest tercer parcial cinc avall.

El València ha obert l'últim parcial amb un màxim avantatge de 9 (42-51) amb bàsquets de Carrera i dos tirs lliures de Salvadores i la cosa començava a fer mala pinta. L'Uni tornava a estar encallat en atac i Julbe ha demanat temps mort a 7.10 pel final. No ha servit de massa perquè les visitants han arribat a dominar d'11 (42-53). Gardner, de tir lliure, ha fet el primer punt de l'Uni en aquest quart, i Davis feia el 43-56 que encenia definitivament les alarmes. Guanyar el partit ja semblava una utopia, i era el moment d'intentar no prendre mal de veritat per arribar amb opcions de remuntada dijous a la Fonteta. Però Oubiña, de tres, ha fet el 43-59 i allà sí que tot ha semblat ensorrar-se. L'Uni, que ha arribat a estar 16 avall, ha acabat perdent de 12 (49-61), un marcador que veient les prestacions d'avui de l'equip sembla molt complicat de poder capgirar. Per no dir impossible.