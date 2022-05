Rafael Nadal s’ha mostrat crític amb la decisió de Wimbledon d’apartar del torneig els tennistes russos i bielorussos. L’exnúmero 1 mundial que reapareix en el Masters 1.000 de Madrid després de la lesió de costelles diu que els jugadors estan plantejant que faran davant la prohibició. «Haurem de veure les mesures que es prenen. És molt injust per a ells», ha assegurat.

«No sé quina culpa tenen els jugadors del que està passant en aquests moments amb la guerra. Ho sento moltíssim per ells i tant de bo no fos així. Els Grand Slams són els tornejos més importants de l’any, els que més punts donen», ha insistit el tennista mallorquí, conscient també que «al final el que passi en el nostre esport no té pràcticament cap importància quan hi ha tanta gent morint i patint».

Situació difícil

Nadal, que reapareixerà aquest dimecres en el Mútua Madrid Open (14.30, Movistar), arriba a la Caixa Màgica molt just d’entrenaments i assumeix la dificultat que això suposa a la situació. «Estic recuperat, em sento bé, però a nivell de tennis i preparació és una altra història. Vaig començar a entrenar fa dues setmanes i cal prendre’s les coses amb calma, acceptar que les coses no seran perfectes i a partir d’aquí lluitar», explicava aquest diumenge a la premsa.

L’aturada a la gira de terra, on s’ha perdut Montecarlo i Barcelona, «ha sigut molt dolenta, de moment, per la temporada, però és el que hi ha. Lamentar-se no et porta a res», destacava Nadal, que assumeix la seva reaparició com un repte de cara al seu gran objectiu, que és Roland Garros. «Em queden tres setmanes», insistia el mallorquí que debutarà davant el serbi Miomir Kecmanovic i el bielorús Alexander Bublik.