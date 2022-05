Paula Badosa arribava com una de les principals favorites per emportar-se el Mutua Madrid Open, però ahir va caure sorprenentment contra Simona Halep per 6 a 3 i 6 a 1 en una hora i catorze minuts.

Al primer set, la romanesa va mostrar un tenis molt sòlid per trencar fins a dues vegades el servei a Badosa. La tenista de Begur va requerir l’atenció mèdica dels metges en el segon set per molèsties a l’espatlla, tot i que ja perdia per tres a zero en aquell moment. Tot i tornar al partit, Badosa no va poder desplegar el seu millor tenis i va acabar cedint per 6 a 1. L’eliminació prematura del torneig madrileny també significarà la pèrdua del número 2 mundial per a la tenista gironina. Amb l’actualització del rànquing el dilluns, caurà fins a la tercera o, fins i tot, quarta posició de la WTA.