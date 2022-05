Maverick Viñales (Aprilia) sortirà dotzè en el Gran Premi d’Espanya, la sisena prova de l’any, que es disputarà avui al circuit de Jerez. El pilot rosinc es va classificar per a la Q2, però un cop allà va marcar el pitjor dels dotze temps (1:37.675), quedant-se a un segon i mig de la millor marca de la jornada, la de Francesco Bagnaia (Ducati), que va aconseguir la pole position. El pilot italià va protagonitzar una volta perfecta al circuit Ángel Nieto i, a part d’obtenir la pole, també va batre el rècord del circuit (1:36.170). Precisament, va prendre a aquest privilegi a Viñales, que amb la Yamaha havia aconseguit marcar un crono d’1:36.584.

A la Q2 hi va haver dos favorits clars, Bagnaia i Fabio Quartarato (Yamaha). El francès va rodar amb 1:36.790, que era 73 mil·lèsimes més ràpid que l’italià, amb el company de Viñales, Aleix Espargaró (Aprilia), tercer, ja a més de quatre dècimes. Alliçonat des del garatge, Bagnaia va sortir amb molta rapidesa i va recuperar la primera posició, que ja ningú li va poder prendre. Ho va intentar Quartararo, que es va aproximar al seu temps, però no el va superar i es va quedar a 453 mil·lèsimes en la segona posició. Tot i així, va superar a Jack Miller (Ducati), Marc Márquez (Honda) i Aleix Esparagaró. Aquest últim va millorar el seu registre personal per situar-se tercer.

D’aquesta manera, Bagnaia va aconseguir la primera pole position de la temporada, i la catorzena de la seva carrera esportiva, per davant Fabio Quartararo i Alexi Esparagaró, que avui també arrancaran des de la primera fila de la graella. En la segona hi haurà Jack Miller, Marc Márquez i Johann Zarco (Ducati).

Arenas, també 12è en Moto2

Per altra banda, Albert Arenas també sortirà des de la dotzena posició en la cursa de Moto2. El pilot gironí va fer un temps d’1:42.072, quedant-se a 78 dècimesdel millor temps d’Ai Ogura (Kalex). En Moto3 la pole position va ser per a Izan Guevara (GasGas).