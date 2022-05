Era complicat. L’Alcobendas, que havia guanyat els cinc partits de la segona fase, visitava el Pavelló de la UES, i el Sarrià va aguantar l’empenta dels madrilenys durant la primera meitat, però va acabar sent superat per un rival que va ser millor en els últims 30 minuts (28-31). La derrota fa que el conjunt entrenat per Josep Espar tingui pràcticament impossible la permanència. Ara està a set punts, i el descens a Nacional es confirmaria la pròxima setmana si no aconsegueix guanyar a la pista del Teucro, últim classificat i ja descendit. També seria una realitat si Ciudad Real o Cajasur guanyen o empaten els seus respectius partit.

El conjunt gironí va fer una primera meitat notable, fent una bona defensa i ben actius en atac. L’Alcobendas va prendre, constantment, la iniciativa. Va arribar a dominar per tres gols després d’un parcial de 0-4 (9-12), però en cap moment va poder trencar el partit perquè el Sarrià no s’arronsava. Juli Fina, sobre la botzina, anotava l’empat a 16 i ho deixava tot obert per a la segona meitat. Un parcial d’1-4 en els sis primers minuts de la represa (17-21) va fer que els de Josep Espar no poguessin reaccionar i haguessin d’anar tot el temps a remolc. La diferència va créixer llavors fins als cinc gols (18-23). Sota pals, Aleix Toro i Aleix Biosca mantenien encara amb una mica de vida als gironins que, tot i així, ja no van poder baixar la diferència fins més enllà dels tres gols (20-23 o 23-26). L’avantatge pels madrilenys es va disparar fins als set gols (23-30) quan faltaven set minuts. Aquí, el partit va quedar vist per sentència, tot i que, com sempre, el Sarrià no es va rendir i va maquillar el marcador en el tram final.