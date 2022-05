L’italià Francesco «Pecco» Bagnaia, el japonès Ai Ogura i l’espanyol Izan Guevara van pujar per primera vegada a dalt de tot del podi en una cursa aquesta temporada, després vèncer en les seves respectives categories del Gran Premi d’Espanya al circuit «Ángel Nieto» de Jerez de la Frontera, que per primer cop des del 2019 va acollir públic fins arribar a un total de 123.101 espectadors.

En la mateixa categoria, el rossinc Maverick Viñales va acabar al catorzè lloc. La mateixa posició que ocupa a la classificació general amb 27 punts. «Pecco» Bagnaia no va fallar en la sortida, sabedor de l’important que podia ser frenar el ritme inicial de Fabio Quartararo, mentre que Marc Márquez va poder esquivar el «toc» amb el seu compatriota Aleix Espargaró, que va sortir malament. El ritme i el control al capdavant de la cursa exercit per «Pecco» Bagnaia i Fabio Quartararo es va tornar en una constant durant bona part d’una prova programada a 25 voltes i en la qual la gran incògnita seria com gestionaria cada pilot el desgast dels pneumàtics i la pèrdua de pes pel consum de combustible.

A menys de cinc voltes per al final, Marc Márquez va passar a l’atac i va avançar l’australià Miller, com també ho va fer Aleix Espargaró, però el de Repsol Honda es va colar en el revolt tretze, on va tenir un ensurt que va salvar posant el colze i genoll a terra. Després d’aquesta gran salvada de Márquez, el de Cervera va poder avançar Miller de manera magistral en el revolt cinc per consolidar la quarta plaça final, el seu millor resultat de la temporada. Pel que fa a Moto2, el japonès Ai Ogura (Kalex) va aconseguir la seva primera victòria en el campionat. El valencià Arón Canet va obtenir una més que merescuda segona posició després de competir després de ser intervingut quirúrgicament del braç esquerre fa uns dies. El líder del mundial, l’italià Celestino Vietti, continua primer malgrat haver finalitzat en la sisena posició. Pel que fa a Albert Arenas, el gironí va acabar en novena posició. Ara mateix, és tretzè en la classificació general amb 29 punts. A Moto3, l’espanyol Izan Guevara va guanyar la cursa després d’entrar per línia de meta per davant del líder del mundial Sergio Garcia. L’espanyol té 103 punts a la classificació general del mundial; i 21 més que l’italià d’Honda Dennis Foggia.