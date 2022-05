Des de les 10 del matí de dilluns, els socis del FC Barcelona tenien la possibilitat d’adquirir entrades gratuïtes per a la final de la Champions femenina que el seu equip disputarà contra l’Olympique de Lió, segons ha informat BTV.

Milers de seguidors han accedit a la web i s’ha produït una saturació del sistema. Els aficionats que vulguin comprar entrades poden optar per dues vies, en funció de si són socis o no. Els socis hauran d’esperar que el club informi que poden tornar a accedir a la web, en un procés que durarà fins dia 5 a les 12 del migdia. El Barça sap, de moment, que té a la seva disposició 3.000 entrades gratuïtes de la UEFA, en deferència a les aficions que no han pogut disfrutar del futbol durant la pandèmia.

La web del Barça está totalmente colapsada para la final de Turín, imposible acceder a la petición de entradas.... que autentica locura!!! — D.F. (@SempreCuler) 2 de mayo de 2022

Com ha passat en altres ocasions, si la demanda d’entrades supera l’oferta, es resoldrà mitjançant un sorteig. De la mateixa manera, si arriben menys de 3.000 peticions, tothom rebrà l’entrada de manera gratuïta. Els que no són socis poden comprar entrades a través de la web de la UEFA per a la zona lateral i, els gols, per 10 euros. La final es disputa el dissabte 21 de maig a les 7 de la tarda a l’estadi de la Juventus de Torí.