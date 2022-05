El Comitè Executiu de la UEFA ha declarat aquest dilluns "no elegible" la candidatura que va presentar Rússia per a albergar les Eurocopes dels anys 2028 o 2032, i també, entre altres sancions per la invasió d'Ucraïna, ha mantingut el veto als clubs russos en les seves competicions per a la temporada 2022-2023.

"El Comitè Executiu de la UEFA ha declarat com no elegible la candidatura presentada per la Federació Russa de Futbol (FUR) per a albergar l'EURO 2028 o l'EURO 2032, d'acord amb l'article 16.02 del Reglament de Licitació per a les Finals i les Fases Finals de la UEFA, que estableix que 'cada licitador s'assegurarà de no actuar de manera que pugui desacreditar a la UEFA, a la final de la UEFA o a la fase final de la UEFA, a qualsevol altre licitador al procediment de licitació o al futbol europeu'", va assenyalar l'organisme en un comunicat.

Aquest va recordar que "donada la incertesa sobre quan s'aixecarà la suspensió" sobre el futbol rus per la guerra a Ucraïna, l'acceptació d'aquesta candidatura "també aniria en contra" de la seva decisió del passat mes de febrer en la qual va suspendre a tots els equips i clubs representatius russos de participar les seves competicions "si es permetés" aquesta candidatura a la Federació Russa.

"El Comitè Executiu de la UEFA romandrà a l'espera de convocar noves reunions per a reavaluar la situació legal i d'esdeveniments a mesura que evolucioni i adoptar noves decisions segons sigui necessari", va puntualitzar l'ens que presideix Aleksander Ceferin.

D'aquesta manera, Turquia i la candidatura conjunta del Regne Unit i la República d'Irlanda seran les aspirants a organitzar l'Eurocopa de 2028, mentre que Turquia i Itàlia, per a la de 2032.

A més, la UEFA no permetrà la participació dels equips russos en les seves competicions de clubs de la temporada 2022-2023 de qualsevol de les seves modalitats i categories, una mesura que també afecta les seves seleccions.

En aquest sentit, Portugal substituirà a Rússia en la fase final de l'Eurocopa Femenina d'Anglaterra d'aquest estiu, mentre que Hongria completarà la 'Final a Quatre' de l'Eurocopa Femenina de Futbol Sala del juliol vinent amb Espanya, Portugal i Ucraïna.

Igualment, la selecció russa tampoc participarà en la pròxima edició de la Lliga de Nacions i descendirà a la Lliga C, i la sub-21 masculina ha quedat definitivament eliminada de la fase de classificació per a l'Eurocopa de 2023, on estava enquadrada amb Espanya.