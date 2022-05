El Costa Brava va empatar a un a El Palmar contra el Sanluqueño gràcies a un gol de Joan Campins. El punt és intranscendent, ja que l’equip blaugrana va perdre la categoria la setmana passada i la pròxima temporada competirà a Segona RFEF.

Partit obert entre gironins i gaditans que s’hagués pogut emportar qualsevol dels dos en alguna de les ocasions que van tenir un equip i l’altre. Chaira va avisar a la primera part, però la seva rematada va ser repel·lida sobre la línia de gol per la defensa local. No va ser fins al segon temps que els visitants es van avançar. Campins va avançar el conjunt d’Òscar Álvarez al minut 57. Excel·lent assistència de Pere Martínez que va deixar sol el lateral dins l’àrea. Xut creuat i ras de Campins per superar el porter.

El Sanluqueño, immers en la lluita per la salvació, no va trigar a reaccionar. Miguelete va tornar a posar les taules al marcador tres minuts després. Amb mitja hora al davant, el conjunt andalús va anar a buscar un gol per emportar-se els tres punts. Toni García va topar amb Varo, ahir titular sota els pals, després de caçar dins l’àrea un pilota que Julen Monreal havia salvat sobre la línia de gol. Punt d’orgull final pel Costa Brava