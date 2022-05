El Figueres ja sap que la temporada que ve no continuarà sent equip de Tercera RFEF. Ahir, dues dianes a la segona meitat del Sant Andreu van confirmar el descens dels alt-empordanesos a Primera Catalana. Amb aquest resultat, els homes entrenats per Moisés Hurtado no van teni opció de cap carambola de resultats i diuen adéu a Tercera deu temporades després de tornar-hi.

Ahir es va jugar la darrera jornada de la competició a Tercera RFEF amb molt en joc. Per la part de dalt, l’Olot, que no jugava, tenia la mirada posada en el duel del Manresa; el Girona B havia de guanyar per acabar en bona posició; mentre que el Figueres havia de sumar els tres punts al camp del Sant Andreu per no baixar a 1a Catalana. A més, havia d’esperar que el Granollers i el Sants no guanyessin els seus respectius partits. Els vallesans van perdre, però el Sants va guanyar el seu duel contra el Vilafranca. Per tant, els figuerencs havien de guanyar tant sí com no al Narcís Sala i les ganes dels quadribarrats d’entrar al play-off els va deixar sense opcions.

Els homes de Moisés Hurtado van saber aguantar tota la primera meitat sense encaixar cap gol; però, al quart d’hora de la represa, el quadribarrat Llamas va obrir el marcador després de superar Jaime. Amb el gol, els visitants ho van intentar i es van bolcar a l’atac; tot i així, no ho van aconseguir. De fet, qui sí que va veure porta va ser Busquets al darrers minuts de partit per donar la victòria al Sant Andreu i fer que el Figueres baixi i sigui nou equip de 1a Catalana.