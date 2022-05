Un gran eixam d’abelles obliga a suspendre el Comacros-Tordera

Diumenge passat es va produir una imatge insòlita al camp municipal Les Guixeres del Comacros (Salt). Un gran eixam d’abelles va irrompre a l’inici del partit del conjunt saltenc contra el Tordera, que lluiten a la fase per la permanència de Segona Catalana, i va obligar a suspendre’l. «Vaig començar a córrer per pressionar i de cop ens van venir un piló d’abelles a sobre. Vam demanar a l’àrbitre que aturés el partit, però no ho va fer i la jugada va acabar amb un gol del Comacros (Mahmadou Sawaneg al min. 2). Com que no van marxar, vam haver d’ajupir-nos tots a terra i sortir d’allà com vam poder. Fins i tot, van arribar a les banquetes i a la zona on hi havia la premsa. Al final, es va haver de suspendre», explica el mitjapunta del Tordera, Josep Maria Majó. El blanenc va ser el primer a qui van sorprendre les abelles, però, a diferència del seu company Giovanni Ferniu -no va ser l’únic- a qui van pessigar a l’orella, va poder-les esquivar i cobrir-se de la concentració d’aquests insectes.

*En aquest vídeo de la retransmissió de Ràdio Tordera es pot veure la invasió de les abelles a partir del minut 19:50. L’eixam d’abelles va sortir d’un local abandonat que hi ha al costat del municipal Les Guixeres i va envair el terreny de joc. Tenint en compte que no s’havia ni arribat al minut 5 de partit, un membre del Comacros va obrir els aspersors per intentar espantar-les i que marxessin però l’efecte de l’aigua va ser tot el contrari i van decidir quedar-se. També van provar de caçar la «reina». Després de més de mitja hora sense trobar la solució perquè les abelles se n’anessin, l’àrbitre Adam Porxas va decidir ajornar el partit. En conseqüència, s’haurà de trobar una nova data per recuperar-lo. El Comacros és cuer del grup 1.3 per la permanència i té molt complicada la continuïtat a la categoria, mentre que el Tordera, tercer, afrontava un duel clau per la salvació.