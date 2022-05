L’Olot es jugarà el futur al 'play-off' i s’enfrontarà al Sant Andreu dissabte vinent

La Unió Esportiva Olot va veure ahir, des de casa, com se li escapava de les mans l’ascens directe a Segona RFEF. El Manresa, que en tenia prou amb un empat, es va imposar a l’Hospitalet (1-2) i va certificar que la temporada vinent jugarà a una categoria superior. En canvi, als garrotxins, que els va tocar descansar en l’última jornada i dependre de tercers, hauran de jugar-se l’ascens al play-off, veient-se les cares a la primera eliminatòria amb el Sant Andreu, 5è classificat després de guanyar al Figueres (2-0), aquest dissabte, 7 de maig, a Rubí.

El vent va girar en contra de l'Olot al duel entre l'Hospitalet i el Manresa. El guió semblava escrit per als manresans, i només 5 minuts després de donar el tret de sortida al partit, Javi López aprofitava una centrada al cor de l'àrea per rematar sol a porteria i anotar el primer gol del partit. L'Hospitalet, que amb la derrota queda fora de les posicions de play-off, no es donava per vençut, i tot i dominar el joc dels minuts posteriors al gol i comptar amb més d'una ocasió, no va aconseguir canviar el resultat. A la segona meitat, i després de quedar-se l'Hospitalet amb un home menys abans del descans per doble groga a Alcover, el Manresa va acabar de sentenciar el partit anotant un segon gol amb una centrada de Noah al segon pal que rematava Pau Darbra. L’Hospitalet donava un últim alè d'esperança als de Manix Mandiola anotant l'1-2 quan faltaven 6 minuts més l'afegit, de penal de la mà de Canario, però no hi va haver temps per més.

Amb la victòria del Manresa, l'Olot tanca la lliga regular en segona posició, havent olorat de prop l'ascens directe, i haurà de perseguir l’objectiu de pujar de categoria a la promoció, que tindrà com a ubicació el camp municipal de Can Rosés de Rubí. Un espai que disposa d’una nova gespa artificial des de l’any 2020, tot i no ser del tot ben valorada per alguns equips com els garrotxins o el Girona B acostumats a la gespa natural, i només disposa de grades a la zona de tribuna, donant així espai per un nombre determinat d’aficionats.

El format del play-off serà de 3 rondes, semifinal i final a Catalunya, en la qual participaran els quatre equips catalans classificats entre la segona i la cinquena plaça -és a dir, Olot, San Cristóbal, Girona B i Sant Andreu-, i una eliminatòria final contra un equip d’un altre grup territorial que serà el que decidirà l’ascens definitiu. La seu també serà neutral en un municipi d’Espanya. La primera eliminatòria es jugarà aquest cap de setmana, els dies 7 i 8 de maig, i en el cas de l’Olot i el Sant Andreu serà dissabte a les 6 de la tarda. El Girona B jugarà diumenge (18 h). La segona eliminatòria serà diumenge 15 de maig.