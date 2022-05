Després d’enllaçar fins a tres derrotes consecutives al Camp Nou, dues d’elles a la Lliga i l’altra a Europa, el Barcelona, tot i mantenir la seva versió més irregular, va sumar tres punts vitals (2-1) en la seva particular lluita per classificar-se per a la propera edició de la Lliga de Campions. Va derrotar el Mallorca en un partit en el que, novament, li va tocar patir tot i que sense massa excés per assegurar el resultat.

Amb les ensopegades contra l’Eintracht, Cadis i Rayo Vallecano encara recent, el conjunt blaugrana jugava de nou davant la seva afició i ho feia sense Dembélé, a la banqueta per culpa d’una amigdalitis, i un onze sense extrems purs, cosa que Xavi no ha ofert massa vegades des que s’asseu a la banqueta. Piqué només va aguantar 28 minuts al damunt de la gespa. Un temps en el qual el Mallorca es va mostrar bastant valent. Tot i això, va ser el Barça el primer que va avisar amb una ocasió clara. Aubameyang, amb el cap, va obligar que Sergio Rico salvés els seus amb una bona intervenció. Després era Araujo qui, aquest cop sí, aconseguia batre el porter visitant però el gol va ser anul·lat per fora de joc.

No es va arronsar el conjunt balear, que esperava la seva oportunitat per fer mal. Ho va intentar Fer Niño amb una rematada als núvols després d’una assistència massa potent de Brian Olivan. Perdonava el Mallorca i el Barça ho aprofitava llavors per inaugurar el marcador. Memphis, el millor jugador dels de Xavi durant la primera meitat, va traçar una diagonal per banda esquerra per guanyar l’esquena del seu defensor. Va caçar una assistència profunda de Jordi Alba amb un bon control i no va tenir pietat davant Sergio Rico. Feia l’1-0. És el neerlandès el màxim golejador barcelonista aquesta temporada. Ja en duu 13 i el d’anit servia, almenys d’entrada, per calmar els ànims d’un Barça que necessitava guanyar.

Ansu Fati i un xic de patiment

Del vestidor va sortir amb una altra cara. Va moure la pilota amb més velocitat, De Jong i Gavi apareixien amb més freqüència als passadissos interiors i els davanters arribaven amb més facilitat a l’àrea del Mallorca, que treia l’aigua del vaixell com podia.

Però el que va acabar de fer caure el mur no va ser un davanter, sinó Busquets. El capità va caçar una pilota a la frontal, va marejar el seu marcador i va creuar un xut que impulsava el Barça cap a la victòria. Per sobre el marcador, es recuperava el millor futbol, el que poques setmanes enrere havia alimentat el somni de guanyar la Lliga després d’imposar-se al Bernabéu per 0-4.

Memphis, que va recordar el dels primers partits, s’agradava amb els seus regat; De Jong, qüestionat en les últimes derrotes, desplegava la gambada a la medul·lar, i Ferran Torres sortia de la seva letargia participant en un gol que no va pujar al marcador per fora de joc. Al partit només li faltava l’anunciat retorn d’Ansu Fati després de rebre l’alta mèdica. Va jugar els últims 15 minuts del partit. Va tenir poca participació però es va merèixer diverses ovacions de la seva afició.

Conscient que la seva batalla per la permanència es jugarà les pròximes quatre jornades, Aguirre va moure la banqueta i va revitalitzar el seu equip, que va avançar línies per prémer el Barça a la sortida de la pilota. La seva valentia va tenir premi. A deu minuts per al final, Raíllo caçava amb la cuixa una falta servida per Salva Sevilla. Tot i el gol i el cert neguit, el resultat finalment no va perillar.